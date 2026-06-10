Pré-ouverture Wall Street vue dans le vert, l'Europe progresse en attendant la BCE

publié le 11/06/2026

par Diana Mandia

11 juin (Reuters) - Wall Street est attendue sur un rebond et les Bourses européennes progressent jeudi à mi-séance, les investisseurs ?anticipant largement une hausse des taux par la Banque centrale européenne (BCE), tout en surveillant l'impact d'une nouvelle nuit de frappes au Moyen-Orient sur les négociations de paix entre les Etats-Unis et l'Iran. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ?ouverture en hausse de 0,69% pour le Dow Jones, de 0,6% pour le Standard & Poor's-500 et de 1% pour le Nasdaq, après une séance marquée la veille par la chute des valeurs liées aux semi-conducteurs, qui font l'objet d'une volatilité croissante depuis la semaine dernière À Paris, le CAC 40 gagne 0,82% à 8.228,90 points vers 11h13 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,16% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,76%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse ?de 0,87%, le FTSEurofirst 300 de 0,78% et le Stoxx 600 de 0,70%.

Le moment approche de ce qui, selon toutes les prévisions, devrait être la première hausse des taux d'intérêt dans la zone euro depuis près de trois ans, une mesure par laquelle la BCE tenterait de couper l'herbe sous ?le pied de l'inflation avant que la flambée des coûts énergétiques provoquée par la guerre en Iran ne se ?propage plus largement à l'ensemble de l'économie.

Le marché s'attend à ce que Francfort relève son taux de dépôt de référence de 2,0% à 2,25%, une décision qui sera annoncée à 12h15 GMT et que ?de nombreux analystes qualifient de "préventive", alors que le souvenir de la vague inflationniste qui a suivi la reprise post-pandémique et le début de la guerre en Ukraine est encore dans les mémoires.

La BCE a relevé ses taux pour la dernière fois en septembre 2023, mettant ainsi fin à une série de dix hausses consécutives.

Antoine Fraysse-Soulier, analyste de marché pour ?eToro, ne s'attend toutefois pas à ce que cette première hausse des taux marque ?le début d'un nouveau cycle de resserrement monétaire.

"À l'époque, la flambée énergétique s'était accompagnée d'une forte accélération salariale et d'une propagation plus large de l'inflation. Aujourd'hui, ?les salaires progressent moins vite et les signes d'une spirale prix-salaires restent limités", dit-il, ajoutant que les nouvelles prévisions économiques seront déterminantes pour savoir si la BCE prépare une nouvelle hausse dès septembre.

Les commentaires de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, retiendront donc toute l'attention des opérateurs, à un moment où l'incertitude géopolitique reste forte et rend difficile toute prévision quant à la fin de la guerre. Malgré la reprise de bombardements américains sur l'Iran et ?la riposte de Téhéran au cours de ?la nuit, les efforts en vue de parvenir à un accord préliminaire entre les deux pays se sont intensifiés, ont déclaré jeudi à Reuters trois sources iraniennes et un responsable ?européen.

L'Iran a de son côté déclaré que le détroit d'Ormuz était fermé jusqu'à nouvel ordre, ce qui n'a toutefois pas entraîné de hausse significative des prix du pétrole, des signes tels que l'augmentation de l'offre d'autres producteurs laissant ?espérer que la situation en matière d'approvisionnement n'est peut-être pas si grave.

La guerre continue néanmoins de marquer le moral des marchés, encore en train d'assimiler les chiffres de l'inflation américaine pour le ?mois de mai, qui s'est établie à 4,2% sur un an, sa plus forte accélération depuis avril 2023.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Oracle plonge ?de 10% en avant-Bourse, le groupe technologique américain ayant ?publié mercredi des prévisions d'investissement pour l'exercice 2027 supérieures aux attentes et annoncé qu'il augmenterait encore ses emprunts, ce qui reflète l'ampleur des dépenses nécessaires au développement de son infrastructure d'intelligence artificielle (IA).

Le secteur technologique dans son ensemble reste ?dans le collimateur des investisseurs après une nouvelle séance de baisses mercredi et une volatilité accrue ces derniers jours, notamment ?dans le secteur des semi-conducteurs.

VALEURS EN EUROPE

Hugo Boss grimpe de près de 9%, au lendemain de l'annonce par Fraser Group (+1,56%) d'une offre d'achat de 2 milliards d'euros sur le groupe de mode allemand.

L'action SAP recule de 4%, entraînant avec elle les valeurs européennes du ?secteur des logiciels, après les prévisions d'Oracle la veille.

Capgemini et Dassault Systèmes sont également touchées, avec des baisses respectives de 3,2% et 2,4% à Paris, tandis que Wolters Kluwer cède 2% à Amsterdam et Nemetschek perd 3,6% à Francfort.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs, telles qu'ASMI, STMicroelectronics et ASML progressent en revanche d'entre 3% à 4% après leur récente volatilité.

Wizz Air, qui a fait état d'un bénéfice annuel supérieur aux prévisions, grimpe de 6,4%.

TAUX

Les ?rendements obligataires sont en légère baisse, les investisseurs suivant de près l'évolution des cours du pétrole et les tensions au Moyen-Orient, ainsi que la décision à venir de la BCE. Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 1,6 point de base à 3,0525%, tandis que celui de l'obligation à deux ans perd 1,3 point de base à 2,6913%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,4 point de base à 4,5264% et celui de son homologue à deux ans est stable à 4,1267%.

CHANGES

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,12% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,02% à 1,1537 dollar avant la BCE.

PÉTROLE

Le Brent recule de 1,12% à 92,06 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1% à 89,13 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 JUIN :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 219.000 225.000

6 juin

USA 12h30 Prix à la production mai +0,7% +1,4%

- ?sur un an +6,4% +6,0%

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)