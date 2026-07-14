Mi-séance Une séance terne en Europe malgré ASML et Richemont

publié le 15/07/2026

(Zonebourse.com) - En dépit de l'accueil chaleureux réservé aux publications d'ASML et de Richemont ce matin, les Bourses européennes évoluent globalement en retrait, dans un contexte géopolitique tendu au Moyen-Orient et après des chiffres décevants concernant la croissance chinoise.

Un peu avant 12h00, le CAC 40 cède 0,1% vers 8 358 points à Paris, tandis que l'Euro Stoxx 50 reste à peu près stable vers 6 277 points, mais que le DAX lâche 0,7% à Francfort, que l'IBEX 35 recule de 0,5% à Madrid et que le FTSE 100 cède 0,2% à Londres.Les cours du pétrole demeurent élevés, avec un baril de WTI vers 79,9 USD et un baril de Brent vers 85,5 USD, alors que l'armée américaine a annoncé avoir repris son blocus naval de l'Iran pendant la nuit et que les médias iraniens rapportent un échange de tirs dans le détroit d'Ormuz, selon Deutsche Bank.

"Le Brent est bien en dessous de son pic atteint plus tôt dans l'année, après avoir passé environ deux mois au-dessus de 100 USD le baril", temporise la banque allemande, rappelant qu'il a fallu un Brent à 110 USD pour que l'on constate des vulnérabilités significatives pour les actions et le crédit."Et si l'on regarde également le choc de 2022, c'est le franchissement d'un seuil similaire, en termes réels, par le Brent qui a commencé à provoquer un stress significatif sur les marchés, un niveau dont nous sommes encore assez loin", ajoute Deutsche Bank dans sa note matinale.

Une croissance décevante du PIB chinoisAu chapitre des statistiques, le PIB chinois du 2e trimestre 2026 a augmenté de 4,3% en glissement annuel, tombant en dessous de la fourchette officielle cible de 4,5% à 5% et du consensus de 4,5%. "Les décideurs font désormais face à une pression croissante pour accélérer le soutien au 2e semestre", selon Commerzbank.Cet après-midi, aux Etats-Unis, les investisseurs prendront encore connaissance des prix à la production pour le mois de juin, ainsi que de l'indice "Empire State" de l'activité manufacturière dans la région de New York au titre du mois en cours.

En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que la production industrielle dans la zone euro s'est tassée de 0,2% en mai par rapport au mois précédent, après avoir augmenté de 0,3% en avril. En comparaison annuelle, elle s'est contractée de 1,2% en mai.ASML et Richemont acclamés après leurs trimestrielsDans l'actualité des valeurs, la séance est marquée par un accueil chaleureux réservé à ASML ( 3,8% à Amsterdam) : le fabricant de machines de lithographie a dépassé les attentes au 2e trimestre et relevé ses perspectives annuelles, offrant un signal encourageant pour l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs.

"ASML continue d'incarner une domination technologique inégalée et bénéficie désormais d'un cycle fondamentalement différent, porté par l'essor de l'IA, tout en disposant d'une feuille de route claire pour améliorer les performances de ses systèmes de production", réagissait Oddo BHF ce matin.Autre valeur ayant le vent en poupe, Richemont ( 5,6% à Zurich) est propulsée par des ventes du 1er trimestre supérieures aux attentes, portées par l'essor de ses ventes de bijoux. Cette publication entraîne l'ensemble du secteur dans son sillage, Kering ( 2,7%) et LVMH ( 1,8%) tenant ainsi le haut du pavé à Paris.Copyright (c) 2026 Zonebourse.

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