Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse, les fabricants de puces rebondissent

publié le 08/06/2026

8 juin (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert ?en hausse lundi, le secteur des semi-conducteurs rebondissant après avoir chuté à son plus bas niveau depuis ?plus de deux semaines vendredi dernier, tandis que la situation au Moyen-Orient maintient les investisseurs en haleine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 212,86 points, soit 0,42% à 51.079,64 points et le ?Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,93% à 7.452,49 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,47% à 26.088,13 points après avoir chuté de ?4,18% vendredi dernier.

Les valeurs technologiques, et en particulier ?les fabricants de puces, se redressent lundi après avoir été lourdement sanctionnées à la suite ?des perspectives de Broadcom, les investisseurs ayant été refroidis mercredi par le fait que le groupe américain s'est contenté de confirmer ses prévisions.

Le plongeon du secteur ?la semaine dernière a fait perdre ?1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière aux fabricants de puces cotés ?aux États-Unis.

La séance s'ouvre sur un ton bien plus favorable lundi, Nvidia progressant de 1,56%, Broadcom de 3,1% et Micron Technology de 9%.

L'action Marvell, également pénalisée la semaine dernière, bondit de 7,9%, portée par ?l'annonce de son intégration ?dans l'indice S&P 500 à partir du 22 juin prochain.

Les investisseurs restent en ?outre attentifs à la situation au Moyen-Orient, qui a connu un nouvel épisode de tension en ?ce début de semaine avec la reprise des hostilités entre Israël et l'Iran, les ?premières entre ces deux pays depuis le début du cessez-le-feu il y ?a deux mois.

Même si ?les dernières informations indiquent qu'Israël et l'Iran ont désormais cessé leurs attaques, l'incertitude reste grande.

Par ailleurs, au ?vu des dernières données sur le marché du ?travail, il ne semble pas que la Réserve fédérale (Fed) soit dissuadée par la fragilité du marché du travail lorsqu'il s'agit de ?lutter contre l'inflation par une politique monétaire plus restrictive, ce qui a également pesé sur les actions vendredi dernier et continuera d'inquiéter les marchés tant que la situation géopolitique ne s'apaisera ?pas.

Selon l'outil Fedwatch du CME Group, le marché estime à 42% la possibilité que la banque centrale relève ses taux de 25 points de base cette année.

Le rapport sur les prix à la consommation du mois de mai, attendue mercredi, devrait donner aux investisseurs un nouvel aperçu de l'impact de la hausse des prix de l'énergie.

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(Rédigé par Diana Mandiá, ?édité par Benoit Van Overstraeten)