Pré-ouverture Wall Street retient son souffle avant la Fed

publié le 29/04/2026

par Coralie Lamarque

29 avril (Reuters) - Wall Street est attendue sur de faibles variations tandis ?que les Bourses européennes sont dans le rouge mercredi à mi-séance, les opérateurs retenant leur souffle avant la décision de la Réserve fédérale ?américaine (Fed) et les résultats des géants de la technologie.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,02% pour le Dow Jones, de 0,05% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,35% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd ?0,56% à 8.058,85 points vers 10h47 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,21% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,81%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,31%, le FTSEurofirst ?300 de 0,36% et le Stoxx 600 de 0,32%.

La séance s'annonce ?déterminante outre-Atlantique, liée de près à la décision de politique monétaire de la Fed qui devrait maintenir ses taux, dans ?le sillage de la Banque du Japon (BoJ) la veille, alors qu'il s'agit probablement de la dernière réunion présidée par Jerome Powell.

Les résultats du secteur technologique américain seront particulièrement scrutés à la suite d'un rapport indiquant qu'OpenAI ?n'avait pas atteint certains de ses objectifs internes ?en matière de croissance du nombre d'utilisateurs, remettant en question l'optimisme concernant la demande en ?matière d'intelligence artificielle (IA).

Le sentiment économique en zone euro s'est par ailleurs dégradé plus que prévu en avril, tombant à son plus bas niveau depuis trois ans et demi, montrent des données publiées mercredi par la Commission européenne.

Sur le plan géopolitique, les pourparlers pour mettre fin ?au conflit au Moyen-Orient restent ?dans l'impasse, alors que la pression sur le détroit d'Ormuz devrait perdurer. LES VALEURS À SUIVRE À WALL ?STREET

Alphabet, Amazon, Meta et Microsoft doivent publier leurs résultats dans la soirée, après-Bourse.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont à la hausse, à la ?suite d'informations de presse selon lesquelles les États-Unis vont prolonger leur blocus des ports iraniens, ce qui risquerait d'aggraver ?les perturbations en approvisionnement depuis le Moyen-Orient.

Le Brent progresse de 2,68% à 114,24 dollars le ?baril et le brut léger américain (West ?Texas Intermediate, WTI) prend 3,24% à 103,17 dollars.

VALEURS EN EUROPE

Les investisseurs digèrent la série de résultats de ce matin, la séance du ?jour étant marquée par les publications des banques.

À Paris, Amundi grimpe ?de 6% après après que le gestionnaire d'actifs a fait état mercredi de son meilleur trimestre en quatre ans.

Pernod Ricard perd 3% après que le groupe français ?et Brown-Forman ont mis fin aux discussions concernant un potentiel rapprochement.

Ailleurs en Europe, Deutsche Bank perd 3% alors que la première banque allemande a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour la banque d'investissement en 2026.

TAUX

Le rendement des Treasuries ?à dix ans est stable (+0,2 point de base) à 4,3556%. Le deux ans avance de 1,0 point de base à 3,8544%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans progresse de 1,0 point de base à 3,0709%, tandis que le deux ans grimpe de 4,5 points de base à 2,6830%.

CHANGES

Le dollar grappille 0,04% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,03% à 1,1707 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 29 AVRIL :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 12h00 Inflation IPCH (flash) avril

- sur un mois 0,8% 1,2%

- sur un an 3,1% 2,8%

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par ?Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)