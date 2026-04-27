Ouverture Wall Street ouvre en légère baisse, les pourparlers Iran-USA au point mort

publié le 27/04/2026

27 avril (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert en légère baisse lundi, alors que les négociations de paix entre les États-Unis et ?l'Iran semblent être au point mort et que les investisseurs attendent la réunion de la Réserve fédérale (Fed) et les résultats des grandes entreprises du secteur technologique au cours de ?la semaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 85,07 points, soit 0,17%, à 49.145,64 points et le Standard & Poor's ?500, plus large, recule de 0,13% à 7.155,42 ?points.

Le Nasdaq Composite cède 0,15%, soit 36,96 points, à 24.799,64 points.

Le week-end s'est écoulé ?sans avancée notable vers la résolution du conflit au Moyen-Orient, et aucune négociation directe n'a même eu lieu entre les États-Unis et l'Iran ?à Islamabad, même si le ?président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les dirigeants iraniens ?pouvaient l'appeler s'ils souhaitaient négocier la fin du conflit.

En l'absence d'actualités géopolitiques concrètes, les investisseurs se préparent à une semaine chargée, avec la publication des résultats de plusieurs des "Sept ?Magnifiques" du secteur technologique ?mercredi et jeudi, dans un contexte de reprise du secteur après ?les turbulences provoquées par les dépenses massives en intelligence artificielle (IA) en début d'année.

La Réserve ?fédérale (Fed) tiendra en outre mardi et mercredi à Washington ce qui pourrait ?être la dernière réunion de politique monétaire de Jerome Powell à ?la tête de la ?banque centrale américaine, marquée par l'incertitude sur l'impact de la flambée des prix de l'énergie ?sur l'inflation globale.

"L'attention se concentrera sur l'évolution ?de l'évaluation des risques par la Fed depuis la réunion de mi-mars", écrit Paolo Zanghieri, économiste senior chez ?Generali Investments, qui ajoute que son scénario de base prévoit toujours une baisse des taux cette année, très probablement en décembre.

Axu valeurs, l'action Qualcomm près de 4%, ?portée par les déclarations d'un analyste faisant état d'un partenariat du fournisseur américain de puces avec OpenAI et MediaTex autour du développement de processeurs destinés aux smartphones.

Domino's Pizza, qui a publié des ventes à magasins comparables inférieures aux attentes au premier trimestre, plonge de 8% dans les premiers échanges.

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(Rédigé par Diana ?Mandiá, édité par Augustin Turpin)