Pré-ouverture Rebond attendu à Wall Street, l'Europe repasse dans le vert avec les yeux rivés sur le Moyen-Orient

publié le 08/06/2026

par Diana Mandia

8 juin (Reuters) - Wall Street est attendue sur un rebond et les Bourses européennes repassent dans le vert ?lundi à mi-séance, réagissant ainsi à l'information rapportée par l'agence Fars de la fin des opérations militaires iraniennes contre Israël après une reprise des hostilités entre les deux pays, une première après deux mois ?de cessez-le-feu au Moyen-Orient. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones, de 0,73% pour le Standard & Poor's-500 gagnant 0,73% et de 1,35% pour le Nasdaq, ce dernier indice rebondissant légèrement après les lourdes pertes de vendredi dans le secteur des semi-conducteurs.

À Paris, le CAC 40 grappille 0,02% à 8.219,63 points vers 11h34 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,21% ?et à Londres, le FTSE 100 prend 0,21%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,12%, le FTSEurofirst 300 0,12% et le Stoxx 600 0,09%.

Les investisseurs ont assisté ce lundi à une nette escalade au Moyen-Orient qui risque de fragiliser encore davantage les négociations de paix déjà complexes ?entre Washington et Téhéran, Israël ayant frappé une usine pétrochimique et des cibles militaires en Iran et ?les Gardiens de la révolution islamique ayant riposté en visant à leur tour un site pétrochimique israélien et deux bases aériennes en Israël.

Cette reprise des hostilités entre les deux ennemis ?jurés a eu lieu alors même que le président américain, Donald Trump, a exhorté les deux parties belligérantes à mettre immédiatement fin à leurs attaques respectives.

Conséquence immédiate de cette situation, comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises depuis le début de l'opération israélo-américaine contre la République islamique à la fin du mois de ?février, les prix de l'énergie remontent, le Brent gagnant 1,72% à 94,69 dollars ?le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,75% à 92,12 dollars.

Le Brent gagnait toutefois plus de 5% un peu ?plus tôt, avant que le Commandement unifié des forces armées iraniennes n'annonce, selon l'agence Fars, qu'il mettait fin à ses opérations militaires contre Israël, tout en avertissant que des attaques plus violentes seraient menées si Israël poursuivait ses bombardements contre le Liban.

Le marché craint surtout que le trafic dans le détroit d'Ormuz, fermé de facto depuis le début du conflit, reste perturbé plus longtemps, ce qui réduirait l'approvisionnement en ?pétrole, entraînerait une hausse de l'inflation et ?pourrait, en plus, nuire à la croissance économique.

Au regain des tensions s'ajoute la perspective d'une hausse quasi-certaine des taux de la part de la Banque centrale ?européenne (BCE) à l'issue de sa réunion de politique monétaire prévue jeudi, tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, les signes de résilience du marché de l'emploi ont conduit les investisseurs à anticiper une politique ?monétaire plus restrictive de la part de la Réserve fédérale (Fed) cette année.

Les craintes géopolitiques sont de toute façon plus présentes dans des économies telles que celles d'Asie ou d'Europe, ?qui dépendent des importations énergétiques pour leur approvisionnement, et un peu moins aux États-Unis, où les investisseurs sont davantage préoccupés par les nouveaux ?bouleversements du secteur technologique, source de des records ?historiques récents de la Bourse de New York malgré les turbulences géopolitiques.

Le secteur des semi-conducteurs a toutefois connu vendredi une de ses journées les plus noires depuis près d'un an, un mouvement déclenché par ?les résultats décevants de Broadcom mercredi dernier, ce qui devrait inciter les investisseurs à la prudence avant la ?publication, plus tard cette semaine, des résultats d'Oracle, autre baromètre clé du secteur technologique en cette période de course à l'IA. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

M6 bondit de 8,36% à la suite d'une information de presse ?selon laquelle le groupe d'audiovisuel français serait de nouveau en discussions avec son concurrent TF1 (2,14%) pour une potentielle fusion.

Arkema perd 2,58% au gré d'un changement de recommandation de la part de Goldman Sachs, le courtier l'abaissant à "neutre" contre "acheter".

Ailleurs en Europe, Intesa Sanpaolo cède 1,92% après avoir annoncé lundi une offre publique d'achat non sollicitée de 30,6 milliards d'euros afin d'acquérir la totalité des actions de sa ?compatriote Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) qui, pour sa part, grimpe de 12,24% à la Bourse de Milan.

TAUX

Les rendements obligataires se calment après que l'Iran a annoncé lundi la fin de ses opérations militaires contre Israël. Ils avaient augmenté plus tôt dans la séance avec la reprise des hostilités entre les deux pays.

Le rendement des Treasuries à dix ans grappille 0,6 point de base à 4,5403%. Le deux ans recule de près de 1 point de base à 4,1534%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans est stable à 3,0397%et celui du titre à deux ans perd 1,2 point de base à 2,6810%.

CHANGES Le dollar perd 0,17% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,18% à 1,1540 dollar.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 8 JUIN

(Certaines données peuvent accuser ?un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)