Ouverture Wall Street ouvre prudente avant la Fed et la "tech" US

publié le 29/04/2026

NEW YORK, 29 avril (Reuters) - La Bourse de ?New York a ouvert en légère baisse mercredi, la prudence étant de ?mise avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) dans la soirée et la publication de plusieurs géants technologiques après la clôture.

Dans les ?premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 0,23% à 49.031,47 points, et le Standard & Poor's 500, plus ?large, recule de 0,19% à 7.124,10 ?points.

Le Nasdaq Composite cède 0,4% à 24.561,04 points.

Amazon, Meta Platforms, Microsoft et ?Alphabet publieront à l'issue de la séance leurs résultats trimestriels, qui seront suivis à l'aune de l'essor de l'IA et ?des dépenses massives qu'engendrent ?le développement de cette technologie.

Juste avant, les investisseurs suivront ?la probable dernière conférence de presse de Jerome Powell comme président de la Réserve fédérale (Fed). La banque centrale devrait maintenir le statu quo sur ses ?taux d'intérêt mais ?la trajectoire de politique monétaire pour le reste de l'année ?a été bouleversée par le conflit au Moyen-Orient et la résurgence ?de l'inflation.

"Si les signaux de Powell seront à prendre avec ?précaution, étant donné qu'il s'agit probablement de sa dernière conférence ?de presse, le ?risque est qu'il adopte une position trop restrictive", estime Francesco Pesole, stratège sur ?les devises chez ING Economics.

Aux ?valeurs, Visa grimpe de 9,7%, le géant américain des paiements ayant dépassé les attentes sur son ?bénéfice au premier trimestre et revu à la hausse ses prévisions annuelles avec la bonne tenue des dépenses de consommation.

Starbucks gagne 4%. La ?chaîne de cafés a relevé ses prévisions annuelles, signe que le plan de redressement du président-directeur général Brian Niccol porte ses fruits, avec l'amélioration des opérations et la demande des consommateurs.

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(Niket Nishant et Utkarsh Hathi à Bangalore, version française Blandine Hénault, édité ?par Benoit Van Overstraeten)