Pré-ouverture Wall Street vue stable, l'Europe avance malgré le flou autour du M.O

publié le 27/04/2026

par Diana Mandia

27 avril (Reuters) - Wall Street est attendue sur de faibles variations et les Bourses européennes progressent lundi à mi-séance après ?une séance dans le rouge vendredi, les investisseurs se positionnant en vue des réunions des banques centrales prévues dans les prochains jours, tandis que l'incertitude entourant les négociations au Moyen-Orient fait à nouveau grimper les prix du pétrole.

Les futures ?sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,17% pour le Dow Jones et de 0,02% pour le Standard & Poor's-500, tandis que le Nasdaq pourrait ouvrir sur un léger gain 0,15% après sa solide performance de vendredi.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,54% à 8.202,27 points vers 10h40 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,75% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,19%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,53%, le FTSEurofirst 300 prend 0,35% et ?le Stoxx 600 progresse de 0,36%.

Après un regain d'optimisme en fin de semaine dernière concernant une éventuelle reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad au cours du week-end, celles-ci n'ont finalement pas eu lieu, ce qui tient les investisseurs en haleine à près de deux mois jour pour ?jour du début de la guerre israélo-américaine contre la République islamique.

Le site d'information Axios a rapporté dimanche que Téhéran ?avait fait parvenir à Washington une nouvelle proposition prévoyant la réouverture du détroit d'Ormuz, voie essentielle pour le transport mondial de pétrole, ce qui contribue à remonter quelque peu le moral malgré l'incertitude qui ?règne.

Les marchés d'actions sont à l'affût de nouvelles rassurantes après deux mois de tensions géopolitiques extrêmes qui ont provoqué une flambée des prix du pétrole, attisé les craintes d'inflation et assombri les perspectives économiques mondiales, avec le risque d'un resserrement de la politique monétaire afin de maîtriser les prix.

Les principales banques centrales du monde, à commencer par la Banque du Japon (BoJ) ?mardi, la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi, puis la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) ?jeudi, devraient toutes maintenir leurs taux inchangés lors de leurs réunions respectives, tout en gardant un oeil sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

"La guerre au ?Moyen-Orient oblige tous les banquiers centraux à se demander si leurs plans initiaux sont toujours les bons", écrivent les analystes d'ODDO dans une note publiée lundi.

"Le conflit est presque mis en pause (...) mais rien n'est réglé (...) La position générale dans les grandes banques centrales est que la meilleure réponse à ce stade est de ne rien faire, d'autant que la politique monétaire n'a aucune prise directe sur les conditions géopolitiques, ni sur les déterminants des marchés de l'énergie. ?Cet attentisme pourrait durer des mois", ajoutent-ils.

La semaine ?sera par ailleurs riche en résultats d'entreprises ? notamment ceux des géants américains de la "tech", des principales banques européennes et des groupes pétroliers ? ainsi qu'en données macroéconomiques, avec les chiffres de ?l'inflation et de la croissance à l'ordre du jour des deux côtés de l'Atlantique.

Une enquête de la BCE publiée lundi montre que les entreprises de la zone euro anticipent une forte hausse de l'inflation à court terme en raison ?de la guerre en Iran, mais leurs prévisions à plus long terme restent stables et elles voient la croissance des salaires ralentir. Le moral des consommateurs allemands devrait quant à lui se détériorer ?en mai face aux craintes d'inflation.

PÉTROLE Les cours du brut continuent leur remontée lundi, alors que les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran semblent petre ?au point mort et que les livraisons transitant par ?le détroit d'Ormuz restent limitées.

Le Brent prend 1,78% à 107,20 dollars le baril, modérant légèrement ses gains après avoir atteint son plus haut niveau en trois semaines, à 108,36 dollars le baril, plus tôt en séance.

Le brut léger ?américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,57% à 95,88 dollars.

Citi a revu dimanche à la hausse ses prévisions concernant le cours moyen ?du Brent pour le reste de l'année 2026, avertissant que les prix pourraient grimper jusqu'à 150 dollars le baril si les flux pétroliers transitant par le détroit d'Ormuz restaient perturbés jusqu'à la fin du mois de juin.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

À ?Paris, Forvia, qui a annoncé lundi un accord avec le gestionnaire d'actifs alternatifs américain Apollo Funds, en vue de lui céder son activité Intérieurs, cède 1,6%

Le fabricant français d'instruments d'optique Exosens avance de 1,73% après avoir fait état d'une hausse de 12% de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Ailleurs en Europe, Nordex grimpe de plus de 10%, le fabricant d'éoliennes ayant publié un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions au titre du premier trimestre.

Intertek ?recule en revanche de 1,85% après avoir rejeté vendredi une offre publique d'achat émanant du groupe suédois de capital-investissement EQT AB.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro hésitent lundi en l'absence d'avancées majeures concernant les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran et avant la réunion de la BCE jeudi.

Le rendement du Bund allemand à dix ans grappille 0,5 point de base à 3,0133%. Le deux ans recule de 1,8 point de base à 2,5467%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans avance de 0,6 point de base à 4,3156%. Le deux ans prend 1,3 point de base à 3,7887%.

CHANGES Le dollar perd 0,22% face à un panier de devises de référence, dans un contexte toujours marqué par l'incertitude sur la fin de la guerre au Moyen-Orient et avant la décision de politique monétaire de la Fed mercredi.

L'euro gagne 0,19% à 1,1742 dollar.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 27 AVRIL

(Certaines données ?peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)