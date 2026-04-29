Mi-séance Prudence des marchés avant la BCE sur fond de résultats et tensions

publié le 30/04/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens évoluent sans direction claire, partagés entre l'intensité des publications trimestrielles, l'attente de la décision de la BCE et un contexte géopolitique incertain. Dans ce climat, le CAC 40 recule de 0,63% à 8 021 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 abandonne 0,38% à 5 794 points.

Londres et Francfort avancent respectivement de 0,86% et de 0,15%. Comme attendu, la Fed a maintenu hier soir ses taux d'intérêt inchangés. La réunion a néanmoins été marquée par deux faits notables, relève Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions : un nombre inhabituellement élevé de votes dissidents, avec quatre gouverneurs opposés à la décision, dont trois critiquant la référence à un " biais accommodant ", ainsi que l'annonce de Jerome Powell de rester gouverneur après la fin de son mandat de président, jusqu'à la conclusion de l'enquête pénale le visant.

Les décisions de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre sont désormais attendues. Sur le front géopolitique, les tensions au Moyen-Orient restent au centre de l'attention. Donald Trump a évoqué la possibilité d'un blocus contre l'Iran pouvant durer "pendant plusieurs mois", selon un haut responsable de la Maison-Blanche, dans le cadre d'une stratégie de pression accrue sur Téhéran. Après une forte hausse, les cours du pétrole marquent toutefois une pause, le Brent reculant de 1,48% à 110,80 dollars le baril.Les valeurs en mouvementEn parallèle, la dernière séance du mois d'avril est dominée par une avalanche de publications trimestrielles en Europe.

Les valeurs bancaires reculent nettement, à l'image de Crédit Agricole (-5,89%), Société Générale (-5,01%) et BNP Paribas (-4,52%). Schneider Electric cède 1,53% malgré une croissance organique supérieure aux attentes.Technip Energies chute de 10,07% après avoir abaissé ses prévisions pour 2026, invoquant les tensions persistantes au Moyen-Orient.À l'inverse, Capgemini progresse de 1,66% après avoir publié une croissance solide de son chiffre d'affaires à taux de change constants et confirmé ses objectifs. Casino s'envole de 25%, porté par une amélioration de sa rentabilité et la poursuite des discussions sur sa restructuration financière, tandis que Puma gagne 4,05% après des résultats moins dégradés que prévu.

Sur le marché des changes, l'euro avance légèrement de 0,07% face au dollar, à 1,1692.Enfin, les dernières données macroéconomiques en zone euro dressent un tableau contrasté. L'inflation a accéléré plus que prévu en avril, avec un IPCH en hausse de 3,0% sur un an, tandis que la croissance ralentit nettement : le PIB n'a progressé que de 0,1% au premier trimestre et de 0,8% sur un an, contre 1,3% au trimestre précédent, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.