Ouverture L'Europe boursière au beau fixe après l'accord américano-iranien

publié le 15/06/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés européens évoluent en nette hausse, soutenus par l'annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran qui ouvre la voie à une réouverture du détroit d'Ormuz et à une désescalade des tensions au Moyen-Orient. Peu avant 10h30, le CAC 40 s'adjuge 1,15% à 8 447 points.

Francfort et Londres progressent respectivement de 1,44% et 0,29%. Le Stoxx 600 a inscrit un nouveau record historique à 641,06 points, effaçant ainsi l'intégralité des pertes enregistrées depuis le début du conflit. Le cours du baril de Brent poursuit son mouvement baissier, s'échangeant désormais à 83,60 dollars, alors que l'indice européen de volatilité évolue à son plus bas niveau depuis le 26 février, soit juste avant le déclenchement des hostilités.

Les valeurs de la construction, de l'automobile et du tourisme figurent parmi les principales bénéficiaires du mouvement. À Paris, Air France-KLM s'adjuge près de 3%, à l'instar d'Accor, porté par les perspectives d'un apaisement durable des tensions géopolitiques. À l'inverse, TotalEnergies cède 5% et occupe la dernière place du CAC 40, pénalisé par le recul des cours du pétrole consécutif aux espoirs de réouverture du détroit d'Ormuz.Saint-Gobain ( 5,65%) domine le palmarès de l'indice phare de la place parisienne, après avoir annoncé la signature d'un accord définitif en vue de céder ses activités de distribution spécialisée en Suède, en Norvège et au Danemark, principalement exploitées sous la marque Dahl, à Kesko, un acteur majeur du négoce en Europe du Nord.

Ailleurs en Europe, à la Bourse de Vienne, AT&S (Austria Technologie & Systemtechnik) flambe de 28% après un relèvement massif de ses objectifs suite à un partenariat avec le géant américain AMD.Dans la nuit de dimanche à lundi, Washington et Téhéran ont annoncé avoir conclu un protocole d'accord visant à mettre un terme aux hostilités dans la région. Le texte, dont la signature est prévue le 19 juin à Genève, doit servir de cadre à une phase de négociations de soixante jours portant notamment sur le programme nucléaire iranien, les stocks d'uranium enrichi et la levée des sanctions américaines.Donald Trump a salué cet accord sur Truth Social, annonçant la réouverture du détroit d'Ormuz sans droits de passage ainsi que la levée du blocus naval américain. "Navires du monde entier, mettez les moteurs en marche.

Que le pétrole coule à flots !", a-t-il écrit.Du côté israélien, le ministre de la Défense Israel Katz a indiqué que son pays attendait de l'accord qu'il garantisse l'objectif commun avec les États-Unis d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Il a également réaffirmé qu'Israël conserverait sa liberté d'action pour contrer cette menace et maintiendrait ses positions de sécurité au Liban, en Syrie et à Gaza.Les investisseurs auront les yeux tournés cette semaine vers plusieurs grandes banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine (Fed), la Banque du Japon (BoJ) et la Banque d'Angleterre (BoE), qui doivent rendre leurs décisions de politique monétaire.Ce lundi, plusieurs statistiques seront à surveiller dont la balance commerciale et la production industrielle en zone euro. Sur le marché des changes, l'euro glane 0,02% à 1,1605 dollar.

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