Mi-séance Des gains vigoureux en Europe après l'engouement pour la tech à Wall Street

publié le 31/07/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes signent des gains vigoureux en cette dernière séance de juillet, encouragées par la forte progression des indices américains la veille, sur fond d'un engouement pour les valeurs technologiques, conforté par les résultats d'Amazon.

Un peu avant 12h00, l'indice paneuropéen Euro Stoxx 50 progresse de 1%, tandis que le CAC 40 parisien s'adjuge 0,9% à 8 561 points, le DAX gagne 0,8% à Francfort et le FTSE 100 avance de plus de 0,6% à Londres.Jeudi à New York, le S&P 500 a progressé de 1,66% à 7 438 points, le Dow Jones a gagné 1,19% à 52 208 points et le Nasdaq 100 s'est envolé de 3,36% à 28 106 points, portés par l'engouement pour les valeurs technologiques.

Les investisseurs ont été rassurés par les résultats trimestriels et les prévisions de Microsoft, dont le titre s'est envolé de 15,5%, qui ont dissipé une partie des inquiétudes liées aux dépenses massives dans l'intelligence artificielle.Les futures sur le S&P 500 ( 0,4%) et le Nasdaq 100 ( 1,1%) augurent d'une poursuite de cette tendance favorable à Wall Street, une publication jugée solide d'Amazon jeudi soir l'emportant, aux yeux des investisseurs, sur celle, plus mitigée, d'Apple.

"L'action Amazon bondissait de près de 10% en transactions hors séance, alors que la croissance du chiffre d'affaires de sa division services web a atteint son rythme le plus rapide depuis 2021 ( 37% sur un an, contre 31,3% estimé)", souligne Deutsche Bank."Cependant, le titre Apple chutait d'environ 6% après la clôture, le groupe ayant publié une prévision de croissance des ventes décevante pour le trimestre en cours ( 9% à 11%, contre 12% estimé)", note toutefois l'établissement allemand.

L'inflation accélère légèrement dans la zone euroConformément au consensus de marché, l'inflation annuelle de la zone euro devrait atteindre 2,9% en juillet 2026, en légère hausse par rapport au taux de 2,8% enregistré en juin, selon une estimation rapide d'Eurostat.Ce dernier précise que, parmi les principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'énergie devrait afficher le taux annuel le plus élevé le mois dernier, à 10,0%, contre 8,5% en juin. Elle serait suivie des services (3,3%, contre 3,2% en juin).

"Le taux sous-jacent a également augmenté de 0,1 point à 2,5%. Cela devrait marquer le début d'une hausse, car les entreprises devraient de plus en plus répercuter leurs coûts énergétiques sur leurs clients au fil de l'année", prévient Commerzbank.Saint-Gobain, Euronext et Worldline entourés après leurs publicationsDans l'actualité des valeurs, Saint-Gobain ( 7,5%) tient le haut du pavé sur le CAC 40. Le marché passe outre le repli du bénéfice net et retient la reprise de la croissance interne au 2e trimestre, ainsi que la confirmation des objectifs 2026.

Egalement bien orienté à Paris, Euronext gagne 5,4% après avoir signé un 2e trimestre nettement supérieur aux attentes. L'opérateur boursier enregistre une croissance à deux chiffres sur l'ensemble de ses segments, portée par le rebond des introductions en Bourse.Worldline s'envole de 24% et caracole ainsi loin en tête du SBF 120, les investisseurs préférant retenir une rentabilité et une activité meilleures que prévu au 1er semestre plutôt qu'un abaissement de ses prévisions de croissance pour 2026.Ailleurs en Europe, Universal Music plonge de 24% à Amsterdam, dans le sillage d'un recul de son bénéfice au titre du 1er semestre, malgré un chiffre d'affaires en hausse grâce à la revalorisation des tarifs du streaming.

Puma cède 2,7% à Francfort : le recul marqué du chiffre d'affaires et l'installation des pertes inquiètent en pleine restructuration, malgré les économies générées par le programme d'efficacité et les remboursements de droits de douane américains.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.