Ouverture L'Europe se replie, Kering s'envole

publié le 29/07/2026

(Zonebourse.com) - Plus de 90 minutes après l'ouverture de la séance, hormis Londres ( 0,36%), les Bourses européennes reculent après une nouvelle salve de publication de résultats d'entreprises. Kering se distingue ce jeudi en se hissant en tête du CAC 40.

Le géant du luxe grimpe de plus de 10% à la faveur de résultats semestriels rassurants. Après trois hausses successives, l'indice phare parisien perd 0,55% à 8 412,02 points. Francfort et Amsterdam cèdent respectivement 0,12% et 0,50%.Nouvelle escalade militaire au Moyen-OrientSur le front géopolitique, le climat se tend à nouveau.

Les affrontements au Moyen-Orient ont repris ce mercredi après une accalmie de plusieurs jours. Dans la nuit de mardi à mercredi, les Etats-Unis et l'Arabie saoudite ont mené des frappes en Irak contre des "terroristes" soutenus par l'Iran. "Les forces armées saoudiennes, en coordination avec le Commandement central américain, ont lancé aujourd'hui (.

..) des frappes ciblées contre des objectifs appartenant à ces milices présentes sur le territoire irakien et liées aux attaques contre les installations pétrolières du Royaume", a mentionné le ministère saoudien de la Défense dans un communiqué.En réplique, les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont frappé trois pétroliers qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures, a annoncé l'agence de presse iranienne Tasnim.

Les cours du pétrole tirés vers le hautCes regains de tensions géopolitiques ont provoqué une nouvelle hausse des cours du pétrole. Le Brent gagne 2,41% à 87,10 dollars. Le WTI progresse de 2,63% à 82,01 USD.Performances des entreprises : des trajectoires opposéesOutre le conflit américano-iranien et ses répercussions régionales, l'actualité est dominée par les publications des sociétés. Kering bondit de près de 11%, soutenu par un retour à la croissance organique au 1er semestre et d'un repli bien moins marqué que prévu des ventes de sa principale division Gucci.

Très suivi par les investisseurs, le chiffre d'affaires de Gucci s'est élevé à 1,41 milliards d'euros sur le seul 2e trimestre, en baisse de 3% en données publiées et de 2% en données comparables. Il est inférieur au consensus de -4% après une contraction de 8% au 1er trimestre. Kering n'a pas fourni de prévisions pour l'exercice 2026 mais a réaffirmé vouloir renouer avec la croissance et améliorer sa rentabilité, malgré un contexte géopolitique et macroéconomique incertain.Alten grimpe de 20%, occupant la tête du SBF 120. Le groupe d'ingénierie et de conseil en hautes technologies a fait état d'un regain d'activité et relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice.

Au 1er semestre, le chiffre d'affaires est en hausse de 1,2% en données publiées à 2,1 MdsEUR. Le groupe a relevé ses perspectives pour 2026. À environnement inchangé, il anticipe désormais une croissance organique comprise entre 1,4 % et 1,8% (contre -0,5% et 0%. La rentabilité opérationnelle d'activité devrait également progresser par rapport à 2025 pour atteindre environ 9% contre une fourchette antérieure entre environ 8,7 et 8,8%.En revanche, Danone recule d'environ 4% alors que le géant de l'agroalimentaire a réalisé une bonne performance au 1er semestre. Sur cette période, le chiffre d'affaires atteint 13,936 MdsEUR d'euros, en hausse de 3,5% en données comparables et de 1,4% en données publiées.

Le résultat opérationnel courant a atteint 1,854 MdEUR au premier semestre, en hausse de 2,3%. Il a confirmé ses objectifs annuels : une croissance du chiffre d'affaires, en données comparables, de 3 à 5% et une croissance du résultat opérationnel courant supérieure à celle des revenus.EssilorLuxottica perd près de 3% malgré un solide 1er semestre. Le lunettier a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 9,7% à taux de change constants, après une solide progression au 2e trimestre ( 8,7%). Les régions Amérique du Nord, EMEA et Amérique latine ont toutes enregistré une croissance à un chiffre élevé de leur chiffre d'affaires à taux de change constants sur trois et sur six mois. Au cours des cinq prochaines années, le groupe anticipe une croissance soutenue de son chiffre d'affaires total à taux de change constants et une croissance globalement alignée de son résultat opérationnel ajusté.

En outre, Hermès (-7,31%) enregistre la plus forte baisse du CAC 40. Pourtant, au 1er semestre, le commerçant de produits de luxe a généré un chiffre d'affaires de 8,2 MdsEUR, en hausse de 6% à changes constants ( 2% en données publiées). Côté perspectives, en dépit d'un environnement économique, monétaire et géopolitique volatil, il aborde la seconde partie de l'année avec confiance et réitère son ambition, à moyen terme, d'une progression de son chiffre d'affaires ambitieuse, à taux constants.En Europe, Deutsche Bank ( 4,62%) occupe la place de leader du Dax, porté par un bénéfice net record au 2e trimestre 2026. Il a été porté par le dynamisme de son activité de banque d'investissement et une amélioration de son efficacité opérationnelle. Ses revenus ont crû de 9% à 8,48 MdsEUR. Pour l'exercice 2026, la banque allemande est confiante pour viser une solide rentabilité opérationnelle et atteindre son objectif de revenus nets d'environ 33 MdsEUR.

UBS est l'autre valeur du secteur financier à dévoiler ses résultats ce mercredi. Le géant bancaire suisse s'adjuge 2,78%, signant la plus forte hausse de l'indice SMI. Il soutient le secteur financier en Europe, après avoir dévoilé une performance dans l'ensemble meilleure qu'attendu au 2e trimestre. Elle est tirée par la vigueur de ses activités de gestion de fortune mais aussi par la bonne tenue de sa banque d'investissement. La société a fait état ce matin d'un bénéfice net de 2,8 MdsUSD sur cette période, soit une hausse de 17% sur un an. Il dépasse les attentes des analystes : 2,4 Mds.Ce soir à 20h, la Fed dévoilera sa décision de politique monétaire. Elle devrait maintenir ses taux directeurs dans une fourchette comprise entre 3,50 et 3,75%Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.