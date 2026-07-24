Ouverture L'Europe modérément optimiste

publié le 28/07/2026

(Zonebourse.com) - Déjà bien orientées la veille, les grandes places européennes poursuivent modestement leur mouvement haussier ce matin, soutenues principalement par l'accalmie au niveau du conflit au Moyen-Orient, ainsi que par des publications d'entreprises globalement bien accueillies (Mercedes-Benz, Unilever, Safran, Orange.

..), malgré quelques déceptions (Michelin, Air Liquide...).A Paris, le CAC 40 avance de 0,17%, à 8 421 points, à Francfort, le DAX 40 progresse de 0,36% et à Londres, le FTSE 100 grappille 0,06%.Les cours du pétrole sont en repli, ce qui est de nature à soutenir les marchés qui craignent une poussée inflationniste liée aux prix de l'énergie, ce qui contraindrait les banques centrales à durcir leur politique monétaire au détriment de la croissance.

A New York, le WTI cède 1,90%, à 80,44 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 1,11%, à 87,37 dollars.La décrue des cours de l'or noir est liée à l'accalmie entre Téhéran et Washington qui n'ont pas procédé à des frappes ou envois de drones depuis plusieurs jours. Cette trêve doit permettre à la diplomatie et aux négociations de revenir sur le devant de la scène. Hier en fin d'après-midi, le média américain Axios annonçait que Donald Trump avait décidé de mettre les frappes en pause afin de donner une chance aux négociations.

L'agenda macro-économique peu chargéLes investisseurs ont pris connaissance de l'amélioration supérieure aux attentes de la confiance des consommateurs français en juillet. L'indice la mesurant est passé de 84 à 86 points, contre une prévision à 85 points.Cet après-midi aux Etats-Unis, ils se concentreront sur l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board de juillet qui est attendu en hausse par rapport aux 91,2 points atteints en juin.Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert (-0,02%) et s'échange contre 1,1372 dollar.

Dans l'actualité des entreprisesUnilever progresse de 6,40% après avoir légèrement relevé sa prévision de croissance pour l'ensemble de l'année. Au premier trimestre, le géant des produits de grande consommation a dépassé les attentes grâce à une forte augmentation de ses volumes.Bien orienté également, Sika avance de 6,02% à Zurich. Le spécialiste des produits chimiques de construction a lui aussi rehaussé certains de ses objectifs financiers annuels après un bon premier semestre.Mercedes-Benz Group n'est pas en reste avec un gain de 3,86%, malgré l'abaissement de certains objectifs annuels.

En France, Orange a renoué avec les bénéfices au premier semestre et a relevé ses prévisions annuels, le titre grimpe de 2,13%.Dans le haut du palmarès également, Safran s'adjuge 2,79%. Le groupe a lui aussi rehaussé ses objectifs après un premier semestre supérieur aux prévisions.A l'inverse, Air Liquide est délaissé (-2,48%) après une publication légèrement sous les attentes et la présentation des objectifs 2027.Dans un contexte difficile, Michelin a confirmé ses prévisions, mais le titre abandonne 2,12%.Enfin, LVMH trébuche de 1,18%. La première capitalisation boursière française a dévoilé un premier semestre en demi-teinte.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.