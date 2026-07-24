Pré-ouverture Hésitations en vue en Europe avec les résultats et en attendant la Fed

publié le 28/07/2026

(Zonebourse.com) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note indécise mardi à l'entame de la réunion de politique monétaire de deux jours de la Réserve fédérale américaine, dans des marchés par ailleurs occupés à digérer la dernière vague de résultats en date.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner plus de 0,1% à l'ouverture, le DAX à Francfort démarrer stable et le FTSE 100 à Londres céder autour de 0,1%. L'indice Euro STOXX 50 est lui aussi attendu sur un repli de l'ordre de 0,1%.Les places financières du Vieux Continent avaient plutôt bien démarré la semaine hier, affichant des gains compris entre 0,4% et 1,2%, portées par une apparente accalmie au Moyen-Orient.

L'interruption des frappes militaires dans le Golfe a entraîné une baisse immédiate des prix de l'énergie qui est venue apaiser à son tour les craintes d'une remontée en flèche de l'inflation et par conséquent la pression s'exerçant sur les banques centrales pour qu'elles durcissent leur politique monétaire, un développement bienvenu alors que la Fed réunit à partir d'aujourd'hui son comité stratégique.Les investisseurs ne s'attendent pas à ce que la banque centrale américaine modifie ses taux demain à l'issue de ses deux jours de débats sur la politique monétaire, mais ils espèrent que l'institution, dont le nouveau président Kevin Warsh a jusqu'ici entretenu un certain flou concernant ses intentions, se montrera plus explicite quant à son calendrier à attendre pour les mois à venir.

Côté micro-économie, la journée s'annonce particulièrement riche en résultats d'entreprises, notamment en Europe avec les publications d'Air Liquide, Barclays, EssilorLuxottica, GSK, Kering, Mercedes-Benz, Orange, Safran ou Unilever, mais aussi aux Etats-Unis avec celles de Boeing, Coca-Cola, Ford, Mondelez, UPS et Visa.Plusieurs grands noms de la cote de la trempe de LVMH et Michelin ont dévoilé leurs comptes hier soir, ce qui ne devrait pas manquer de susciter quelques mouvements marqués dans les premiers échanges.La "tech" plus que jamais attendue au tournantMais ce sont surtout les publications de Meta et Microsoft mercredi soir, puis celles d'Apple et Amazon, qui impacteront le plus les marchés après la déception liée aux dépenses d'investissement bien plus lourdes que prévu annoncées par Alphabet la semaine dernière.

Le Nasdaq 100, riche en valeurs technologiques, a encore reculé de 0,3% hier après avoir touché en séance son plus bas niveau depuis deux mois et demi. Il ne progresse plus que de 10% depuis le début de l'année, surperformant de peu les autres indices de Wall Street, qui affichent pour l'instant des gains annuels de l'ordre de 8%.La tendance a été alourdie par le repli du secteur des semi-conducteurs, qui s'est accentué suite à des informations selon lesquelles Nvidia discuterait de garanties de financement pouvant atteindre 250 MdsUSD afin de soutenir un méga-projet de centres de données d'OpenAI d'une capacité de 10 gigawatts dans l'Ohio.Cette nouvelle est venue alimenter les inquiétudes des investisseurs, qui commencent à redouter que les montants débloqués par les hyperscalers - qui atteignent des proportions jamais vues historiquement finissent par constituer le "talon d'Achille" de l'IA.

"Jusqu'à maintenant, ces entreprises ont financé leurs dépenses en capital grâce à leurs excédents de trésorerie annuels, mais leur équation financière se dégrade rapidement avec des implications importantes pour la dynamique des marchés obligataires et actions", prévient Laurent Chaudeurge, membre du comité d'investissement chez BDL Capital ManagementSur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans reste stable autour de 4,6410% en l'absence de prises de positions avant la Fed et les statistiques de premier plan (PIB et PCE) attendues jeudi.Le dollar reste bien orienté face à l'euro, qui reflue vers 1,1365, les cambistes restant visiblement sur la défensive en attendant les commentaires de la Fed qui pourrait délivrer un message en faveur d'une politique monétaire plus restrictive.Le marché pétrolier recule pour la troisième séance d'affilée en raison du reflux des tensions géopolitiques qui améliorent les perspectives d'approvisionnement.

Le Brent lâche près de 0,9% à 87,6 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,7% à 82 dollars.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.