Ouverture La géopolitique rassure les Bourses européennes avant des jours très chargés

publié le 27/07/2026

(Zonebourse.com) - Rassurées par une accalmie au Moyen-Orient, les Bourses européennes entament avec confiance la semaine habituellement la plus chargée de l'année, entre réunions de banques centrales, avalanche de données macroéconomiques et batterie de publications d'entreprises cotées.

Vers 10h15, l'indice Euro Stoxx 600 avance de 0,4%, avec des progressions de 1,1% pour le DAX de Francfort, de 0,8% pour l'IBEX de Madrid, de 0,4% pour le CAC 40 (vers 8 405 points), ou encore de 0,2% pour le FTSE de Londres.Les cours du pétrole s'apaisent, avec le WTI et le Brent revenant respectivement vers 84,4 USD et 93,1 USD, sur fond d'espoir d'une accalmie au Moyen-Orient, où une nouvelle nuit s'est déroulée sans affrontements entre l'armée américaine et les gardiens de la révolution.

Aucune frappe américaine sur le territoire iranien n'a en effet été signalée dimanche par Téhéran qui, de son côté, n'a revendiqué aucune attaque contre ses voisins du Golfe alliés de Washington, ces derniers n'ayant, eux non plus, fait état d'aucune alerte nocturne.Une baisse des tensions géopolitiques pourrait aider les marchés à se concentrer cette semaine sur une actualité économique particulièrement dense, avec notamment les annonces attendues de la Fed, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon.

Vers un statu quo de la Réserve fédérale mercredi"La Réserve fédérale devrait maintenir une attitude vigilante en juillet, alors que la patience des décideurs s'amenuise", estimait vendredi dernier Jenny Zeng, CIO Fixed Income chez Allianz Global Investors, en amont de la réunion du FOMC prévue mardi et mercredi.L'analyste prévoit ainsi que la Fed maintiendra sa fourchette cible des Fed Funds inchangée, entre 3,50% et 3,75%, lors de sa réunion des 28 et 29 juillet, tout en conservant une position restrictive face à l'inflation "après le virage hawkish opéré en juin".

"Malgré un certain ralentissement de l'inflation, les décideurs politiques restent préoccupés par les pressions persistantes sur les prix et les risques à la hausse. Nous continuons de miser sur un resserrement de 50 points de base d'ici la fin de l'année", pronostique-t-elle.Une avalanche de données et de publications en vueCette dernière semaine de juillet sera aussi marquée par la parution de nombreux indicateurs, parmi lesquels les premières estimations de la croissance du 2e trimestre aux Etats-Unis, dans la zone euro ainsi que dans certains pays européens, dont l'Allemagne et la France.

Sur le Vieux Continent, les investisseurs devraient aussi se montrer attentifs aux estimations préliminaires de l'inflation dans la zone euro, en Allemagne et en France, ainsi qu'à l'indice du sentiment économique calculé par la Commission européenne.De l'autre côté de l'Atlantique, sont aussi attendus les indices de confiance des ménages du Conference Board et de l'Université du Michigan, les revenus et dépenses des ménages, ainsi que l'indice des prix PCE, habituellement surveillé de près par la Fed.Les prochains jours verront enfin la saison des résultats battre son plein, avec notamment Safran, Unilever, Air Liquide, Rio Tinto, L'Oréal, Hermès, Shell, Airbus, Schneider Electric, Société Générale, AB InBev, Rolls-Royce ou BBVA, qui publieront leurs résultats en Europe.

Des poids lourds de la cote américaine tels que Visa, Coca-Cola, Boeing, Microsoft, Meta, Procter & Gamble, Apple, Amazon, ExxonMobil, Chevron et AbbVie doivent eux aussi dévoiler leurs comptes trimestriels d'ici vendredi soir.L'indice IFO dépasse les attentes en juilletEn attendant ces très nombreux rendez-vous, cette première matinée de la semaine démarre du bon pied avec un indice IFO du climat des affaires en Allemagne ressorti à 86,6 en juillet après 85,7 le mois précédent, alors qu'il était attendu à 86,1.Sur le front des valeurs, Thales gagne 2,4% à Paris, dans le sillage d'un relèvement de recommandation chez Deutsche Bank, de "conserver" à "acheter", avec un objectif de cours relevé de 283 EUR à 296 EUR, sur le titre du groupe de technologies pour la défense.Ce sont toutefois Eutelsat et SES qui prennent la tête du SBF 120 parisien avec des gains de l'ordre de 6,5%, les deux opérateurs de satellites devant recevoir des paiements à la suite d'une décision de la FCC concernant la bande C supérieure aux Etats-Unis.

Ailleurs en Europe, les investisseurs accueillent favorablement un relèvement des objectifs annuels de l'opérateur télécoms Vodafone ( 3%) ainsi que les résultats trimestriels meilleurs que prévu du laboratoire pharmaceutique AstraZeneca ( 1,8%) à Londres.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.