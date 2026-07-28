Ouverture Le pétrole et la Fed incitent les Bourses européennes à la prudence

publié le 29/07/2026

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes perdent du terrain ce mercredi, sur fond d'un regain de tensions ces dernières heures dans le golfe Persique, et alors que les investisseurs préfèrent jouer la prudence avant le verdict de politique monétaire de la FED ce soir.

Vers 11h45, l'Euro Stoxx 600 s'inscrit en repli de 0,3%, traduisant une tendance générale négative, avec des replis allant de -1,6% à Madrid à -0,1% à Londres, en passant par -0,7% à Paris (à 8 395 points) et -0,4% à Francfort.Les cours du pétrole portés par un regain de tensionsLes cours du pétrole retrouvent un peu d'allant après avoir aligné trois séances consécutives de forte baisse : le Brent rebondit de 4,3% à près de 87,3 USD le baril et le West Texas Intermediate (WTI) se stabilise autour de 81,9 USD le baril.

"Le sentiment s'est détérioré du jour au lendemain lorsque les Etats-Unis ont annoncé avoir intercepté une attaque iranienne contre leurs bases au Moyen-Orient, mettant fin à une pause dans les combats", met en avant Deutsche Bank dans son point matinal.La banque allemande précise que l'Iran a indiqué avoir riposté après que les Etats-Unis et l'Arabie saoudite ont mené des frappes contre des militants soutenus par l'Iran en Irak, et que trois pétroliers ont été ciblés dans le détroit d'Ormuz.Des regards prudents tournés vers la FEDSurtout, les intervenants semblent particulièrement curieux de savoir quel ton emploiera la FED ce soir, le communiqué de la banque centrale américaine étant attendu à 20h00 (heure de Paris) et la conférence de presse de son président, Kevin Warsh, une demi-heure plus tard.

"Le rapport sur l'emploi de juin, moins bon que prévu, et la décélération inattendue de l'inflation ont permis à la FED de gagner du temps", rappelle Bastien Drut, responsable de la stratégie et de l'analyse chez CPRAM."Toutefois, la forte remontée du prix du pétrole sur les derniers jours devrait déboucher sur un family fight (expression utilisée par Kevin Warsh à de nombreuses reprises) particulièrement tendu", prévient le stratège.Si l'outil FedWatch du CME Group ne suggère qu'une probabilité de 38% d'un relèvement de taux ce soir, celle d'un resserrement au mois de septembre est aujourd'hui évaluée autour de 85%. Des économistes tablent plus généralement sur un resserrement de 50 points de base d'ici la fin de l'année.Les publications d'entreprises se bousculentEn attendant ce rendez-vous, les investisseurs arbitrent entre les très nombreuses publications de la matinée en Europe, acclamant ainsi celles de Kering ( 12,5%) et de Bureau Veritas ( 7,6%), et sanctionnant au contraire celles de Danone (-4,6%) et surtout d'Hermès (-10,8%) à Paris.

Ailleurs en Europe, Deutsche Bank s'adjuge 3,4% à Francfort, saluée pour un bénéfice net record au titre du 2e trimestre, porté par le dynamisme de son activité de banque d'investissement et une amélioration de son efficacité opérationnelle, lui permettant de confirmer avec confiance ses objectifs.UBS prend 2,5% à Zurich après avoir dévoilé une performance dans l'ensemble meilleure qu'attendu pour son 2e trimestre, non seulement à la faveur de la vigueur de ses activités de gestion de fortune, mais aussi grâce à la bonne tenue de sa banque d'investissement.Logitech dévisse de 5,9% à Zurich, au lendemain d'une publication au titre du 1er trimestre 2026-2027 jugée mitigée par AlphaValue, avec des bénéfices en réalité largement gonflés par un élément exceptionnel et des objectifs prudents pour le trimestre en cours.ASM International décroche de 4,4% à Amsterdam, les investisseurs ne se satisfaisant pas d'une publication trimestrielle globalement proche des attentes et de la confiance affichée par la société dans ses perspectives.Copyright (c) 2026 Zonebourse.

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