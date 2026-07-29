Ouverture Face à une actualité chargée, les indices européens connaissent des fortunes diverses

publié le 30/07/2026

(Zonebourse.com) - Les places européennes sont globalement dans le vert dans une séance marquée par une avalanche de publications d'entreprises, par la décision de la Fed hier soir, le regain de tensions au Moyen-Orient et plusieurs statistiques macro-économiques.

Dans ces conditions, le CAC 40 avance de 1%, à 8 492 points, au lendemain d'un repli de 0,60%. De son côté, le DAX 40 à Francfort grappille seulement 0,03%, alors que le FTSE 100 à Londres progresse de 0,51%.Hier soir aux Etats-Unis, la Réserve fédérale américaine a laissé ses taux inchangés et a continué d'indiquer qu'elle resterait vigilante face à la hausse des prix.

Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed n'a pas franchement fait preuve de clarté sur la politique monétaire future de la banque centrale américaine.Au Moyen-Orient, les Etats-Unis ont annoncé avoir mené une "lourde série" de bombardements en réponse au lancement de missiles contre leurs forces par les Gardiens de la révolution. Au niveau de la diplomatie, le Pakistan a indiqué que des négociations étaient en cours.

Elles ne sont pour l'instant pas suffisantes pour rassurer les investisseurs et les cours du pétrole sont en hausse. A New York, le baril de WTI avance de 0,14%, à 84,28 dollars tandis qu'à Londres le Brent progresse de 3,73%, à 91,31 dollars.De nombreux indicateurs à digérer...Sur le plan des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance des données préliminaires de la croissance dans plusieurs zones. En France, au deuxième trimestre, le PIB a progressé de 0,2%, conformément aux prévisions.

En Allemagne, le produit intérieur brut a fait mieux que prévu avec une hausse de 0,2%, contre des attentes à 0,1%. Enfin, dans la zone euro, il a également été supérieur aux attentes et s'est apprécié de 0,4%, loin de la hausse de 0,2% espérée.Dans l'après-midi, il faudra surveiller l'inflation préliminaire allemande de juillet (14h), le très suivi indice des prix à la consommation des ménages de juin (14h30), une estimation de la croissance du deuxième trimestre (14h30), et les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30).

Sur le marché des devises, l'euro recule légèrement face au billet vert (-0,05%) et se négocie contre 1,1460 dollar.... et encore plus de publications d'entreprisesL'actualité micro-économique est particulièrement chargée ce jeudi.En France, en tête du CAC 40, Bouygues et Schneider Electric progressent respectivement de 7,02 et 6,39% après leur publication semestrielle.Bien orienté également, Vinci s'adjuge 5,03% après avoir dévoilé un bénéfice net part du groupe en hausse de 9,6%, à 2,1 milliards d'euros, sur le premier semestre.

A l'inverse, Stellantis trébuche de 5,15%, malgré un rebond de ses ventes au deuxième trimestre et le maintien de ses objectifs financiers annuels.Dans le rouge également, Sanofi cède 3,55%. Le laboratoire a pourtant affiché une forte croissance de son activité et de sa rentabilité au deuxième trimestre 2026.Au sein de l'indice SBF 120, ADP flambe de 10,78%. Outre les résultats, le titre est porté par l'annonce de la signature de son futur contrat de régulation économique avec l'Etat.En forte hausse également, Vicat s'envole de 13,15%.

Le cimentier a relevé certains de ses objectifs financiers annuels après la publication de résultats semestriels supérieurs aux prévisions.Moins bien orienté, Atos abandonne 8,33% après avoir pourtant publié des signes d'amélioration au deuxième trimestre.En Europe, adidas chute de 17,20% malgré des ventes record au deuxième trimestre. Les investisseurs n'apprécient pas les données sur la rentabilité.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.