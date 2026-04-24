Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse avec les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, Intel s'envole

publié le 24/04/2026

24 avril (Reuters) - La Bourse de New ?York a ouvert en hausse vendredi, portée par un regain ?d'espoir concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran et par l'envolée du fabricant de puces Intel.

Dans les premiers échanges, ?l'indice Dow Jones gagne 49,13 points, soit 0,10%, à 49,359.45 points et le Standard & ?Poor's 500, plus large, progresse de ?0,40% à 49.359,45 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,73%, soit ?178,06 points, à 24.616,56 points.

Une nouvelle séance de négociations entre les Etats-Unis et l'Iran pourrait avoir lieu ?à Islamabad, où ?est attendu dans la soirée le ministre iranien ?des Affaires étrangères, a-t-on appris vendredi de source gouvernementale pakistanaise.

La reprise des pourparlers visant à instaurer une paix durable au ?Moyen-Orient a rassuré ?les investisseurs, dont le moral était plutôt en ?berne face au flou entourant les négociations plus tôt ?cette semaine, ce qui assombrissait les perspectives de normalisation ?des flux pétroliers via le détroit d'Ormuz.

Les résultats ?d'une série d'entreprises ?de premier plan, comme le fabricant de puces Intel, apporte ?un soutien supplémentaire.

Le groupe américain ?bondit de 25% dans les premiers échanges, atteignant un record historique, après avoir ?dit anticiper un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux prévisions.

Son concurrent AMD grimpe de 12% dans ?son sillage.

Procter & Gamble avance de 4%, les investisseurs saluant ses ventes du troisième trimestre meilleures que prévu, malgré l'avertissement concernant l'impact de la flambée des prix du pétrole sur ses bénéfices de l'exercice 2027.

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(Rédigé ?par Diana Mandiá)