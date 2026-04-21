Ouverture Wall Street ouvre en petite hausse, entre espoirs géopolitiques et résultats

publié le 21/04/2026

21 avril (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en ?hausse prudente mardi, les investisseurs gardant espoir d'une reprise des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, tandis que l'optimisme ?autour de l'intelligence artificielle (IA) et une série de résultats d'entreprises bien accueillis contribuent à soutenir le moral.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 297,23 points, soit 0,60%, à 49.739,79 points et le Standard & Poor's 500, plus ?large, progresse de 0,25% à 7.126,79 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,29%, soit 70,65 points, à 24.475,04 points.

Les investisseurs attendent avec impatience de voir si ?les espoirs d'une détente durable au Moyen-Orient se concrétiseront, même ?si la tenue de nouveaux pourparlers entre Washington et Téhéran reste en suspens à moins de 48 ?heures de l'expiration de la trêve de deux semaines annoncée le 7 avril dernier.

Mardi, Donald Trump a dit ne pas souhaiter prolonger le cessez-le-feu, assurant que Washington était en ?position de force dans les négociations et ?finirait par obtenir un "très bon accord".

Outre la géopolitique, le marché suivra avec attention ?à partir de 14h00 GMT l'audition de confirmation au Sénat de Kevin Warsh, le candidat du président Donald Trump à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Il s'exprimera dans un contexte de craintes inflationnistes liées à la ?guerre, alors que la ?Maison blanche a fait pression pour que des baisses de taux plus agressives soient mises ?en oeuvre.

Donald Trump a déclaré mardi à CNBC qu'il serait déçu si le candidat qu'il a proposé ne ?baissait pas immédiatement les taux d'intérêt dès son entrée en fonction, une fois confirmé par ?le Sénat.

Les comptes d'entreprise et les perspectives du secteur technologique viennent également soutenir ?la tendance, alors que la ?publication des résultats financiers du premier trimestre devrait s'accélérer dans les prochains jours.

J.P. Morgan a relevé son objectif de ?fin d'année pour le S&P 500, invoquant les résultats ?tirés par l'IA et le secteur technologique, tandis qu'Amazon a annoncé lundi son intention d'investir jusqu'à 25 milliards de dollars dans Anthropic, signe ?que les géants de la "tech" sont toujours prêts à injecter des fonds dans ce secteur en essor.

Le titre Amazon prend 1,7% dans les premiers échanges.

Apple recule de 0,81%, un jour après avoir annoncé la ?nomination de John Ternus au poste de directeur général, le fabricant de l'iPhone se préparant à une transformation du secteur portée par l'IA alors que la concurrence s'intensifie de la part de rivaux tels que Nvidia et Alphabet.

Le conglomérat spécialisé dans la santé UnitedHealth bondit de plus de 8% après avoir relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel et dépassé les attentes de Wall Street.

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(Rédigé par Diana ?Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)