Ouverture Wall Street ouvre en baisse, méfiance après des incidents dans le Golfe

publié le 03/06/2026

3 juin (Reuters) - La Bourse de New ?York a ouvert en baisse mercredi, les nouveaux incidents survenus dans ?le Golfe entre les États-Unis et l'Iran suscitant la méfiance quant à l'évolution des négociations de paix entre les deux pays.

Dans les premiers ?échanges, l'indice Dow Jones perd 291,14 points, soit 0,57% à 51.016,65 points et le Standard & Poor's ?500, plus large, recule de 0,14% ?à 7.599,33 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,01% à 27.091,26 points.

Les ?prix du pétrole remontent après une nouvelle série d'incidents entre Washington et l'Iran au cours des dernières heures, ?notamment une attaque iranienne ?qui a endommagé l'aéroport du Koweït et des ?frappes américaines dans le détroit d'Ormuz.

La diplomatie tardant à porter ses fruits trois mois après le début de la guerre, la prudence domine, ?ce qui n'a ?toutefois pas empêché la Bourse de New York d'enchaîner ?récemment des records sur fond d'optimisme quant au potentiel de ?l'IA, notamment grâce aux perspectives encourageantes des fabricants de semi-conducteurs.

Marvell ?Technology bondit de 5,6% dans les premiers échanges, ?prolongeant ainsi ses gains ?après les déclarations du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, qui ?a qualifié le fabricant américain ?de puces de "prochaine entreprise à 1.000 milliards de dollars".

Le secteur du crédit privé est par ?ailleurs à nouveau dans le viseur des opérateurs, KKR et Blackstone reculant plus de 4% chacun dans le sillage de ?la chute en Bourse du fonds suisse Partners Group qui a décidé de plafonner les retraits d'un fonds de capital-investissement.

Sur le front des données économiques, les investisseurs prendront connaissance de l'indice ISM des services aux États-Unis à 14h00 GMT.

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(Rédigé par Diana Mandiá)