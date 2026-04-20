Ouverture Wall Street ouvre en baisse face à l'impasse diplomatique

publié le 20/04/2026

20 avril (Reuters) - La Bourse de New York ?a ouvert en baisse lundi, l'impasse diplomatique dans laquelle se trouvent actuellement Washington ?et Téhéran venant effacer une partie des gains des séances précédentes.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 50,16 points, soit 0,10%, à 49.397,27 points ?et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,19% à 7.112,62 points.

Le Nasdaq Composite cède ?0,25%, soit 61,55 points, à 24.406,94.

L'annonce de ?la réouverture du détroit d'Ormuz vendredi par l'Iran avait contribué à ?alimenter une forte hausse généralisée des marchés, le S&P 500 et le Nasdaq ayant atteint des sommets historiques pour la troisième ?séance consécutive.

Cette réouverture n'a ?toutefois été effective que quelques heures, l'Iran estimant que ?le maintien du blocus des ports iraniens par les États-Unis était une violation du cessez-le-feu entre les deux parties. Quasiment plus aucun bateau n'est passé ?par le détroit ?depuis samedi.

Ce revirement a fait repartir à la hausse les cours ?du pétrole, tout en assombrissant les perspectives d'une fin proche du ?conflit et pesant ainsi sur le moral des investisseurs

L'Iran a exclu ?pour l'heure de participer à tout nouveau cycle de ?négociations, alors que le ?cessez-le-feu avec les États-Unis prend fin dans la nuit de mardi à mercredi.

"Les ?progrès vers un cessez-le-feu durable et ?la réouverture du détroit d'Ormuz restent marqués par deux pas en avant et un pas en ?arrière", a déclaré Lizzy Galbraith, économiste politique senior chez Aberdeen.

Aux valeurs, Marvell Technology gagne 5,45% à la suite d'une information de presse ?selon laquelle le groupe serait en pourparlers avec Google pour développer de nouvelles puces IA.

Le distributeur de produits de construction TopBuild grimpe de 17,47% après l'annonce dimanche d'un accord de rachat pour 17 milliards de dollars (14,46 milliards d'euros) par QXO qui perd 5%.

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(Rédigé par ?Coralie Lamarque, édité par)