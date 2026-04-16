Pré-ouverture Wall Street progresse sur fond d'optimisme à propos du Moyen-Orient

publié le 17/04/2026

par Sinéad Carew et Niket Nishant

16 avril (Reuters) - La Bourse de New York ?a fini en légère hausse jeudi, le S&P-500 et le Nasdaq battant à nouveau leurs records de clôture, dans un contexte ?d'optimisme sur une issue au conflit au Moyen-Orient, alors que le président américain Donald Trump a annoncé une trêve entre Israël et le Liban ainsi que des avancées dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones a gagné 0,24%, ou ?115,00 points, à 48.578,72 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 18,33 points, soit 0,26%, à 7.041,28 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 86,69 points (0,36%) ?à 24.102,70 points.

En dépit de l'absence d'accord à l'issue des ?négociations menées par Washington et Téhéran au Pakistan le week-end dernier, Wall Street a été rassurée par la poursuite ?des échanges entre les deux camps. Donald Trump a dit jeudi qu'une nouvelle session de pourparlers pourrait se tenir dans les prochains jours à Islamabad, répétant son optimisme sur la conclusion d'un accord.

Après s'être ?déjà établis mercredi à des pics inédits ?depuis plusieurs mois, le S&P-500 et le Nasdaq ont à nouveau grimpé. Pour le Nasdaq, ?il s'agit d'une douzième séance consécutive dans le vert, une série sans précédent depuis 2009 - soit après la crise financière mondiale.

Reste que les principaux indices new-yorkais ont connu jeudi une journée en dents de scie, alors que Donald Trump n'a cessé de ?souffler le chaud et ?le froid, avec des commentaires déconcertants et parfois contradictoires, depuis le début du conflit au Moyen-Orient, déclenché ?par les bombardements des Etats-Unis et d'Israël en Iran le 28 février.

Selon Bloomberg, qui a cité des représentants informés de ?la question, des dirigeants de pays du Golfe et en Europe pensent qu'il faudra environ six mois à ?Washington et Téhéran pour parvenir à un accord.

Plusieurs stratégistes ont dit au cours de la ?semaine qu'il faudrait des preuves ?supplémentaires d'une désescalade du conflit afin de soutenir durablement la hausse des marchés, qui avaient récemment plongé en raison de craintes ?sur l'approvisionnement en énergie et une remontée de l'inflation.

"Les marchés fluctuent ?entre des gros titres plutôt positifs et d'autres plutôt neutres", a commenté Chris Zaccarelli, directeur des investissements de Northlight Asset Management, à Charlotte en Caroline ?du Nord.

"Tout tourne autour de la guerre en Iran" depuis un mois et demi, a-t-il souligné, alors que la saison des résultats trimestriels gagne parallèlement en intensité.

Netflix publiait ses résultats après la clôture.

PepsiCo a pris 2,3% pour avoir battu les ?attentes sur son bénéfice sur la période janvier-mars.

La plupart des secteurs majeurs du S&P-500 ont fini dans le vert, au premier rang desquels l'énergie. Les soins de santé ont en revanche marqué le repli le plus important.

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(Rédigé par Jean Terzian)