Pré-ouverture Wall Street vue en baisse et l'Europe dans le rouge, tensions dans le détroit d'Ormuz

publié le 04/05/2026

par Coralie Lamarque

4 mai (Reuters) - Wall Street est attendue dans le rouge lundi et les Bourses européennes creusent ?leurs pertes à mi-séance, des informations contradictoires concernant de possibles tirs iraniens à l'encontre d'un navire de guerre américain près du détroit d'Ormuz exacerbant les inquiétudes des investisseurs ?quant au conflit au Moyen-Orient. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,45% pour le Dow Jones, de 0,18% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,07% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 le CAC 40 chute de 1,07% à 8.028,15 points vers 11h35 GMT. À Francfort, le Dax recule de ?0,16%.

La Bourse de Londres est fermée ce lundi en raison d'un jour férié.

L'indice EuroStoxx 50 perd 1,11%, le FTSEurofirst 300 0,58% et le Stoxx 600 0,51%.

Alors que le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les Etats-Unis ?allaient aider les navires commerciaux bloqués dans le Golfe à franchir le détroit, l'agence ?de presse iranienne Fars a rapporté lundi qu'un navire de guerre américain sur le point de traverser le détroit d'Ormuz avait été contraint de faire ?demi-tour après avoir ignoré un avertissement de Téhéran.

L'agence a ajouté que deux missiles avaient touché le navire américain alors qu'il naviguait près de Djask. L'armée américaine a toutefois démenti, indiquant qu'aucun de ses navires n'a été touché.

Ce regain de tensions a provoqué une nouvelle poussée ?des cours du pétrole. Le Brent prend 3,21% à 111,64 dollars ?le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 3,22% à 105,22 dollars.

Des indicateurs plutôt rassurants ?en zone euro permettent néanmoins de limiter l'impact de ces tensions sur les Bourses européennes.

L'indice PMI manufacturier en zone euro a progressé en mars, à la faveur d'achats massifs de matières premières en prévision d'une hausse des coûts. L'indice Sentix, qui mesure le moral des investisseurs dans la zone euro, s'est par ailleurs légèrement amélioré en mai, ?selon des données publiées lundi.

"Les marchés ?peuvent voir au-delà du brouillard de la guerre si celui-ci est susceptible de se dissiper dans un délai raisonnable", observe Brian Jacobsen, ?stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

"L'essentiel est de comprendre que ce qui se passe actuellement est temporaire, et non définitif. C'est facile de l'oublier quand on vit ?cette situation au quotidien."

Les investisseurs surveilleront dans l'après-midi l'indice des commandes à l'industrie aux États-Unis pour le mois de mars. Il s'agira des premières ?données depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient à la suite des bombardements des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ?le 28 février. LES VALEURS À SUIVRE À ?WALL STREET [L8N41H0LB]

VALEURS EN EUROPE

Les actions des constructeurs automobiles allemands reculent après que le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il allait porter à 25% les droits de ?douane sur les voitures et les camions en provenance de l'Union européenne (UE), contre 15% précédemment ?convenus.

BMW Mercedes reculent respectivement de 2,54% et 2,49%, tandis que Porsche et Volkswagen perdent 1,58% et 1,88%.

À Paris, TF1 gagne 2% après les résultats du groupe audiovisuel français jeudi.

TAUX

Le regain de tensions au Moyen-Orient ?et la perspective d'un resserrement des politiques monétaires des grandes banques centrales face à une inflation accrue font monter les rendements obligataires.

Le taux des Treasuries à dix ans progresse de 3,0 points de base à 4,4080%, tandis que le deux ans avance de 3,5 points de base à 3,9231%.

Le rendement du Bund allemand à dix ?ans gagne 4,3 points de base à 3,0733%. Le deux ans grimpe de 7,2 points de base à 2,7049%.

CHANGES

Avec le regain d'aversion au risque, le dollar gagne 0,23% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,18% à 1,1699 dollar.

Une brève envolée du yen lundi a ravivé les spéculations quant à une nouvelle intervention du Japon pour tenter de soutenir sa monnaie, fortement affaiblie, même si les analystes estiment que la pression sur la devise devrait persister.

Le yen baisse de 0,07% à 157,15 pour un dollar après un pic plus tôt en séance à 155,69.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU LUNDI 4 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Commandes à l'industrie mars 0,5% 0,0%

(Certaines données peuvent accuser un ?léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)