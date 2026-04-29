Ouverture Wall Street ouvre en hausse, les résultats l'emportent sur la géopolitique

publié le 30/04/2026

30 avril (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert en hausse jeudi, les résultats des entreprises technologiques portant le moral du marché dans ?un contexte de craintes croissantes concernant la situation au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 247,12 points, soit 0,51% à 49.108,93 points et le Standard & Poor's 500, plus ?large, progresse de 0,43% à 7.166,59 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,61%, soit 149,53 points, à 24.822,77 points.

Les résultats des géants ?de la technologie sont plutôt bien accueillis, reléguant ?au second plan les craintes concernant le Moyen-Orient, qui ont poussé les cours du ?pétrole à leur plus haut niveau depuis près de quatre ans plus tôt dans la journée.

Alphabet, la société mère de Google, progresse de plus ?de 6% dans les premiers ?échanges après un trimestre record pour sa division "cloud", tandis qu'Amazon ?gagne 2% après avoir dépassé les prévisions de ventes dans ce même domaine.

Meta, qui a revu à la hausse sa prévision de dépenses d'investissement pour 2026, est en revanche pénalisé (-7,8%), Microsoft ?perd plus de 3%, ?sa division Azure n'ayant pas répondu aux attentes des investisseuurs.

Le contexte géopolitique ?reste tendu et pourrait entraîner une certaine volatilité, surtout après que le site Axios ?a rapporté que le président Donald Trump devrait examiner jeudi des projets ?de nouvelles frappes contre l'Iran, ce qui douche l'optimisme des investisseurs ?quant à une résolution ?diplomatique du conflit.

La guerre et son impact sur les prix, alors que le détroit d'Ormuz ?reste bloqué, ont jeté une ombre persistante sus ?les perspectives économiques depuis le début du conflit, y compris mercredi, lorsque la Réserve fédérale (Fed) a maintenu ses ?taux inchangés tout en faisant part de ses inquiétudes croissantes concernant l'inflation.

Les données macroéconomiques publiées jeudi avant l'ouverture de la Bourse montrent que la croissance économique s'est accélérée aux ?Etats-Unis au premier trimestre, une tendance probablement temporaire, tandis que l'inflation PCE, très surveillée par la banque centrale, a progressé en mars avec la hausse des prix de l'essence.

Sur le reste des valeurs, Eli Lilly, qui a revu a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice et de ventes annuels, grimpe de 6%.

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(Rédigé par Diana Mandiá)