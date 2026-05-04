Pré-ouverture Wall Street ouvre en baisse, tensions dans le détroit d'Ormuz

publié le 04/05/2026

4 mai (Reuters) - La Bourse de New York ?a ouvert en baisse lundi, le regain de tensions et la confusion ?entourant la situation dans le détroit d'Ormuz venant tempérer l'optimisme suscité par les résultats financiers de la semaine dernière.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones ?perd 181,42 points, soit 0,37%, à 49.317,85 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule ?de 0,10% à 7.223,24 points.

Le Nasdaq ?Composite grappille 0,03%, soit 7,73 points, à 25.122,18.

Selon la télévision d'Etat ?iranienne, la marine iranienne a empêché lundi des navires de guerre "américano-sionistes" d'entrer dans le détroit d'Ormuz, tandis que l'agence de ?presse Fars a rapporté ?que deux missiles avaient touché un navire américain près ?de Djask, ville portuaire iranienne sur le golfe d'Oman.

Le commandement central de l'armée américaine (CENTCOM) a cependant déclaré qu'aucun navire de l'US Navy n'avait été touché ?et a indiqué ?par la suite que deux navires commerciaux battant pavillon américain ?avaient franchi le détroit d'Ormuz.

Cette confusion incite les investisseurs à marquer une ?pause afin d'évaluer le risque d'une nouvelle escalade au Moyen-Orient, ?en amont d'une semaine de nouveau chargée en résultats ?d'entreprises.

La solide série de ?résultats la semaine dernière a contribué à clôturer le mois d'avril sur ?les plus fortes hausses mensuelles en ?six ans pour le S&P 500 et le Nasdaq.

Aux valeurs, eBay prend près de 6% à ?la suite de la proposition faite par GameStop de racheter toutes les actions ordinaires de la plateforme de commerce en ligne pour ?environ 56 milliards de dollars.

Les actions des entreprises de livraisons américaines Fedex et UPS perdent respectivement 5,3% et 6,2%, après qu'Amazon.com (+1,65%) a annoncé lundi le déploiement d'"Amazon Supply Chain Services", autorisant ainsi d'autres entreprises à utiliser son réseau logistique.

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(Rédigé par Coralie Lamarque, ?édité par Blandine Hénault)