Fermeture Wall Street termine en hausse, portée par l'IA et l'emploi

publié le 08/05/2026

NEW YORK, 8 mai (Reuters) - Le S&P 500 et ?le Nasdaq, portés par les valeurs liées à l'IA, ont clôturé sur des records vendredi ?à la Bourse de New York. Les indices ont également profité d'un rapport mensuel sur l'emploi attestant de la solidité du marché du travail.

Le Standard & Poor's 500 a pris 61,82 points, ?soit 0,84% à 7.398,93 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 440,88 points, soit 1,71% à ?26.247,076 points.

L'indice Dow Jones a fini stable (+0,02%, ou ?12,19 points, à 49.609,16 points).

Le S&P 500 et le Nasdaq enregistrent leur sixième semaine ?consécutive de gains, ce qui n'était plus arrivé depuis octobre 2024.

Les deux indices ont atteint des sommets cette semaine, les investisseurs se concentrant sur ?les solides résultats financiers des ?entreprises américaines, en mettant de côté les inquiétudes liées à la ?hausse des prix du pétrole et ses répercussions sur l'inflation.

Le rapport mensuel sur l'emploi a également alimenté l'optimisme. L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en avril et le ?taux de chômage est ?resté stable à 4,3%, ce qui renforce les anticipations selon lesquelles la ?Réserve fédérale (Fed) maintiendra ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.

Le rapport a fait ?toutefois état de certaines tensions, notamment en raison de la forte augmentation du ?nombre de personnes travaillant à temps partiel, qui a bondi de ?445.000 le mois dernier ?pour atteindre 4,9 millions.

Aux valeurs, les semi-conducteurs, dont le géant Nvidia (+1,8%), ont redressé la barre ?après leurs pertes enregistrées la veille et ?contribué largement à la hausse des indices.

Les fabricants de mémoires et de capacités de stockage comme Micron Technology et ?Sandisk ont grimpé de plus de 15%, recherchés en raison de la forte demande liée à l'essor des centres de données pour l'intelligence artificielle.

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(Noel Randewich, Jean-Stéphane ?Brosse pour la version française)