Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse, optimisme sur le Moyen-Orient

publié le 07/05/2026

7 mai (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert ?en hausse jeudi, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant de nouveaux records grâce à ?l'espoir d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, qui pourrait permettre à terme la réouverture du détroit d'Ormuz.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 181,75 points, soit 0,36%, à ?50.092,34 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,11% à 7.373,35 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,17%, soit ?42,82 points, à 25.881,76 points.

Les investisseurs restent dans ?l'expectative face à la possibilité d'un accord entre les États-Unis et l'Iran visant à ?mettre fin au conflit au Moyen-Orient, dans l'espoir que cela ouvre la voie à une normalisation des flux pétroliers, toujours perturbés en raison du double ?blocus irano-américain du détroit d'Ormuz.

L'optimisme géopolitique, ?qui fait reculer les prix du pétrole, ainsi que l'engouement pour ?les valeurs technologiques, a permis au S&P 500 et au Nasdaq de clôturer mercredi à des niveaux records.

Les investisseurs se préparent par ailleurs à découvrir, vendredi, les chiffres mensuels de l'emploi, ?qui font toujours l'objet ?d'une grande attention lorsqu'il s'agit d'évaluer la santé de l'économie américaine.

Jeudi, les ?données ont montré une augmentation moins importante que prévu des inscriptions hebdomadaires au chômage, tandis ?que l'enquête ADP sur le secteur privé, publiée mercredi, a fait état d'un ?nombre d'emplois créés supérieur aux prévisions, ce qui témoigne d'un marché plutôt ?solide.

Les traders continuent ainsi ?de parier que la Réserve fédérale (Fed) maintiendra ses taux d'intérêt inchangés cette année, compte tenu ?de la hausse des prix de l'énergie et ?alors que le marché du travail s'annonce résilient.

Aux valeurs, Snap perd 1,96%, les recettes publicitaires de la société mère de ?Snapchat au premier trimestre étant affectées par le conflit au Moyen-Orient et le ralentissement de la croissance en Amérique du Nord.

La chaîne américaine de restauration rapide McDonald's prend 0,51% ?après la publication de ses résultats trimestriels.

Le fabricant d'électroménager Whirlpool plonge de 14% après chiffre d'affaires trimestriel en-deçà des estimations.

L'action Arm Holdings cotée aux Etats-Unis et également pénalisée (-2,52%), les investisseurs s'inquiétant de la capacité de l'entreprise à s'approvisionner en quantités suffisantes pour sa nouvelle puce d'IA afin de répondre à la demande.

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(Rédigé par Diana Mandiá, ?édité par Benoit Van Overstraeten)