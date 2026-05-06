Mi-séance L'Euphorie fait place à la prudence en Europe

publié le 07/05/2026

(Zonebourse.com) - Si la plupart des grands indices européens vient d'enchaîner deux séances consécutives de forte hausse, l'heure est à l'accalmie. Ces deux derniers jours, les places financières ont été portées par l'espoir de voir l'Iran et les Etats-Unis trouver un accord pour mettre fin aux hostilités.

Le CAC 40, qui a repris 4,05% depuis lundi soir, s'affiche actuellement en légère hausse de 0,03%, à 8 301 points. A Francfort, le DAX 40 a gagné 4,35% sur la même période et à la mi-séance est stable.Pour prolonger le rebond et permettre notamment à la Bourse de Paris de revenir sur ses plus hauts historiques -l'indice parisien n'est qu'à 4,15% de son record datant du 26 février dernier- les marchés vont avoir besoin de plus que des rumeurs ou des promesses.

Pour l'instant rien n'est signé, et les informations concernant des avancées entre Téhéran et Washington sont rares, ce qui explique également la retombée de l'euphorie.Seul signal apprécié, les cours du pétrole poursuivent leur décrue. A New York, le WTI cède 3,51% à 92,40 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 3,28%, à 98,47 dollars.Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,22%) et se négocie contre 1,1773 dollar. Dans l'actualité des valeursEn France, le marché est soutenu par la belle hausse des valeurs du luxe.

Kering gagne 3,10%, LVMH 2,04% et Hermès avance de 2,69%. La désescalade dans le conflit au Moyen-Orient devrait soutenir le secteur.Parmi les plus fortes hausses du CAC 40, on retrouve également Legrand qui grimpe de 1,37% et évolue sur des records historiques. Le groupe a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, notamment porté par les data centers aux Etats-Unis. A l'inverse, Engie et Bouygues cèdent respectivement 1,96 et 2,57%. Le premier a publié des comptes trimestriels en baisse, et le second a dévoilé des comptes plus mitigés, avec notamment une réduction de 156 à 94 millions d'euros de sa perte nette sur les trois premiers mois de l'année.

L'actualité des entreprises est particulièrement dense sur les autres places européennes. En Allemagne, Infineon progresse de 3,41%, les analystes de la Deutsche Bank ont confirmé leur avis à l'achat sur le titre, en relevant leur cible de cours de 52 à 70 euros, après la publication des trimestriels du groupe la veille.Dans le haut du palmarès également à Francfort, Henkel avance de 5,26%. Le fabricant de produits de consommation a signé un bon début d'année et a confirmé ses objectifs annuels. En revanche, Davide Campari signe la plus forte baisse du Stoxx 600 Europe avec une chute de 12,50%. Le spécialiste des spiritueux a dévoilé des revenus en baisse de 3,4%, à 643 millions d'euros, sur les trois premiers mois de l'année, un chiffre inférieur aux prévisions.

Quelques statistiques au programmeLes investisseurs ont déjà pris connaissance de la dégradation supérieure aux attentes du déficit commercial français. En mars, il s'est élevé à 6,9 milliards d'euros, contre 5,5 en février et une prévision à 6,7 milliards d'euros.Dans la zone euro, les ventes au détail du mois de mars se sont moins repliées qu'attendu avec un recul de 0,1%, là où les analystes tablaient sur une baisse de 0,3%.Cet après-midi, les investisseurs surveilleront aux Etats-Unis les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage. Elles sont attendues à 205 000 unités, après 189 000 une semaine plus tôt.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.