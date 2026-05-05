Ouverture L'Europe boursière dans le vert entre détente géopolitique et résultats d'entreprises

publié le 06/05/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens prolongent leur rebond ce mercredi, dans le sillage de l'annonce par Donald Trump de la suspension de l'opération d'escorte des navires dans le détroit d'Ormuz. A Paris, le CAC 40 gagne 1,62%, tandis que l'Euro Stoxx 50 avance de 1,50%, dans un mouvement partagé par les principales places européennes.

Londres progresse de 1,16% et Francfort de 1,56%.Entre espoirs d'accalmie dans le Golfe persique et nouvelle vague de publications d'entreprises, l'optimisme est de mise côté investisseurs. Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a indiqué que les Etats-Unis présenteraient au Conseil de sécurité de l'ONU une résolution visant à "défendre la liberté de navigation et sécuriser le détroit d'Ormuz".

Ce texte, rédigé avec Bahreïn, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Koweït et le Qatar, demande à l'Iran de mettre fin aux attaques, au minage et à toute forme de péage dans le détroit, a précisé le chef de la diplomatie américaine.Sur le terrain, un navire de CMA CGM a été touché par un missile dans le détroit d'Ormuz, faisant plusieurs blessés parmi les marins. Le bâtiment du groupe français tentait la traversée sous escorte américaine avant d'être pris pour cible.

Deux jours seulement après son lancement, le "Projet liberté" a finalement été suspendu par Donald Trump.Dans ce contexte, les cours du pétrole poursuivent leur repli en milieu de matinée, le Brent cédant 3,37% à 106,46 dollars le baril.Les valeurs en mouvement A la Bourse de Paris, AXA s'inscrit en hausse de 3,55%, porté par la publication, mardi, d'une progression de 6% à données comparables de ses primes brutes émises et autres revenus au premier trimestre.Scor ( 4,72%) figure également parmi les principales hausses du marché, après avoir dévoilé un résultat net trimestriel en progression de 12,8% sur un an, au-dessus des attentes des analystes.

A l'inverse, JCDecaux abandonne 1,98%, au lendemain de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel après la clôture des marchés.En Europe, Novo Nordisk bondit de près de 7%. Le laboratoire danois, fabricant du traitement anti-obésité Wegovy, a publié un résultat d'exploitation ajusté supérieur aux attentes au premier trimestre et a légèrement relevé ses objectifs pour l'exercice en cours.Lufthansa progresse de près de 3%, soutenu par ses résultats trimestriels ainsi que par le recul des prix du pétrole.Continental grimpe de 5% après avoir publié un bénéfice d'exploitation (Ebit) supérieur aux attentes au premier trimestre, grâce notamment à l'amélioration de la rentabilité de ses activités automobiles.

Sur le front macroéconomique Dans la zone euro, l'activité du secteur des services s'est contractée en avril, selon l'indice PMI publié par S&P Global, même si le recul s'est révélé légèrement moins marqué qu'attendu. L'indice ressort à 47,6 points, contre 50,2 points en mars, alors que les analystes anticipaient en moyenne 47,4 points. Il s'agit de son plus bas niveau depuis 62 mois.Les investisseurs surveilleront également au cours de la séance la publication des prix à la production en zone euro ainsi que le rapport ADP sur l'emploi aux Etats-Unis.Sur le marché des changes, l'euro progresse de 0,16% face au dollar, à 1,1734 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.