Fermeture Reprise en Europe, malgré un cessez-le-feu sous pression

publié le 05/05/2026

(Zonebourse.com) - Les places européennes ont repris une partie du terrain perdu la veille, à l'exception de la Bourse de Londres qui a fini en repli de 1,39% de retour après un week-end de trois jours. Les investisseurs britanniques ont ainsi pu réagir, avec 24h de décalage à l'actualité de lundi.

Les autres grands indices ont donc terminé dans le vert. Le CAC 40 a repris 1,08%, à 8 062,31 points, au lendemain d'une chute de 1,71%, sa plus forte baisse depuis le 20 mars. A Francfort, le DAX 40 s'est adjugé 1,67%, et l'Euro Stoxx 50 a gagné 1,77%.Les investisseurs ont essentiellement procédé à des achats à bon compte, somme toute assez logiques au lendemain de nets replis, car au niveau du conflit au Moyen-Orient, difficile d'évaluer la situation.

Le cessez-le-feu a pris un peu de plomb dans l'aile, tout comme la colombe de la paix, avec quelques frappes de part et d'autre. Les Emirats arabes unis ont été la cible de drones iraniens, tandis que les Etats-Unis ont affirmé avoir touché des bateaux de la République islamique.Ces escarmouches sont intervenues après l'annonce, ce week-end, du Project Freedom américain, qui doit permettre aux navires bloqués de pouvoir passer par le détroit d'Ormuz sous l'escorte de la marine des Etats-Unis.

Malgré ce regain de tensions, les cours du pétrole sont orientées à la baisse, ce qui a tendance à soutenir les marchés actions. A New York, le WTI cède 3,01%, à 101,81 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 2,99%, à 110,64 dollars.Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,13%), et se négocie contre 1,1705 dollar.Une actualité macro-économique exclusivement américaineLes statistiques d'importance dévoilées ce mardi ont été uniquement américaines. Le déficit de la balance commerciale s'est établi à -60,30 milliards de dollars en mars, contre -57,80 milliards de dollars en février (chiffre révisé de -57,30 milliards de dollars), et les analystes tablaient sur un chiffre plus important à -61 milliards de dollars.

En parallèle, les permis de construire attribué au mois de mars ont augmenté très légèrement plus que prévu de 11%, contre une prévision à 10,9%.Toujours dans l'immobilier, sur la même période, les ventes de logements neufs ont progressé plus que prévu. Attendues à 652 000 unités, elles se sont finalement élevées à 682 000, contre 583 000 en février.Enfin, en ce qui concerne l'activité dans le secteur tertiaire, l'indice PMI des services est repassé en phase d'expansion (le seuil est à 50 points) pour s'installer à 51 points, mais les analystes étaient plus optimistes et l'attendait à 51,3 points. De son côté, l'indice ISM non-manufacturier a reculé plus que prévu en passant de 54 à 53,6 points, contre une estimation à 53,7 points.Les publications d'entreprises nombreuses en EuropeLe brasseur Anheuser-Busch InBev a terminé sur un gain de 9,34%, c'est la plus forte hausse de l'Euro Stoxx 50.

Le groupe a rassuré en annonçant notamment un retour à la croissance pour ses volumes ( 0,8%) au premier trimestre.Bien orienté également, UniCredit a fini la séance en hausse de 5,87%. La banque italienne a dévoilé un bénéfice trimestriel record sur les trois premiers mois de l'année, à 3,2 milliards d'euros, contre des attentes à 2,7 milliards d'euros.A l'inverse, Ferrari a reculé de 3,95% malgré un premier trimestre solide et la confirmation de ses objectifs financiers annuels.Dans le rouge également, Fresenius Medical Care a chuté de 10,51%. Le fournisseur de services et d'appareils destinés aux personnes souffrant de troubles rénaux a dévoilé un chiffre d'affaires en baisse de 6% au premier trimestre, affecté notamment par des effets de changes négatifs.En France, Nanobiotix s'est envolé de 9,73%, s'adjugeant la première place de l'indice SBF 120. La société spécialisée dans la nanomédecine a annoncé un amendement du protocole de l'étude mondiale de phase 3 sur le cancer de la tête et du cou, qui va notamment permettre d'accélérer et étendre la voie globale du traitement en cours d'évaluation.

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