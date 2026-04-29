Ouverture Le CAC 40 glisse sous les 8 100 points, Trump active l'opération Project Freedom

publié le 04/05/2026

(Zonebourse.com) - Au cours de cette première séance du mois de mai, les Bourses européennes reculent hormis Francfort, après un long week-end. Les investisseurs surveillent l'évolution du conflit au Moyen-Orient qui entre dans son 65ème jour. L'absence d'issue dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran continue de susciter des préoccupations.

Vers 10h30, le CAC 40 recule de 0,49% à 8 075,46 points. L'Eurostoxx 50 perd 0,51% à 5 851,49 points.Nouvel épisode dans la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump a annoncé une opération à partir de ce lundi pour débloquer des navires coincés depuis deux mois dans le Golfe. Mais l'Iran, par la voix du président de la commission du Parlement iranien sur la sécurité nationale, Ebrahim Azizi, sur X, a immédiatement répondu que toute intervention américaine dans le détroit d'Ormuz serait considérée comme une violation du cessez-le-feu.

A compter de ce lundi matin, la marine américaine escortera au travers du détroit d'Ormuz des navires de pays "qui n'ont rien à voir avec le conflit au Moyen-Orient", a précisé le président américain sur sa plateforme Truth Social. Il a prévenu que si cette opération, baptisée Project Freedom ("Projet Liberté"), devait être entravée par Téhéran, cela "devrait malheureusement être traité par la force".De son côté, Emmanuel Macron, en déplacement en Arménie, pour le huitième sommet de la Communauté politique européenne exige "une réouverture concertée d'Ormuz entre l'Iran et les Etats-Unis.

"Il faut le faire sans restriction et sans péage", a déclaré le président français.Depuis le déclenchement du conflit, l'Iran verrouille le détroit d'Ormuz, par lequel transite habituellement 20% de la consommation mondiale de pétrole.Dans ce contexte, les cours du pétrole poursuivent leur baisse. Vers 10h30, le Brent perd 4,14% à 109,37 dollars. Le WTI cède 2,35% à 102,94 USD. Dans l'actualité des sociétés cotées, Crédit Agricole SA fait part de la finalisation, par ses filiales LCL et Crédit Agricole Assurances, de leur rachat conjoint du Groupe Milleis au fonds d'investissement AnaCap, un projet qui avait été annoncé le 24 juillet 2025.

L'acquisition par LCL de l'intégralité du groupe (composé de Milleis Banque et de ses filiales Milleis Vie, Cholet Dupont Oudart et Cholet Dupont Asset Management) a été immédiatement suivie de la cession par LCL de la compagnie d'assurance Milleis Vie à Crédit Agricole Assurances.Par ailleurs, Renault Group fait part du renouvellement de son dispositif d'actionnariat salarié Renault Group Shareplan, pour la cinquième année consécutive, réaffirmant ainsi son "ambition de bâtir un modèle d'entreprise inclusif et participatif". À ce jour, plus de 90% des salariés sont actionnaires de Renault, représentant 6,12% du capital au 31 décembre 2025.

Worldline a finalisé la cession de son activité Electronic Data Management à SIX. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage du groupe sur les paiements en Europe. Elle doit permettre de simplifier l'organisation et d'améliorer l'allocation des ressources, conformément au plan de transformation North Star.Engie, via Ocean Winds, sa co-entreprise dédiée à l'éolien en mer et détenue à 50/50 avec EDP Renewables, a annoncé la mise en opération complète d'EMYN et le démarrage de la production d'électricité du parc pilote EFGL.Le spécialiste des gaz industriels et médicaux Air Liquide a annoncé la cession de ses activités de production de biogaz aux Etats-Unis, en France, en Norvège et en Suède à Mobius Renewables.

Le communiqué de presse précise que ces opérations comprennent plusieurs unités de production et infrastructures de distribution. France : l'activité manufacturière au plus haut depuis mai 2022Côté statistiques, les investisseurs ont pris connaissance des indices PMI manufacturier du mois d'avril. Celui de l'Allemagne est ressorti à 51,4 en avril, contre 51,2 de consensus après 52,2 en mars, a indiqué S&P Global.En France, au mois d'avril, cet indice s'est amélioré conformément aux attentes selon des données de S&P Global. Il est ainsi passé de 50 à 52,8 points entre mars et avril, atteignant son plus haut niveau depuis mai 2022.Il a été porté par les nouvelles commandes et la production qui ont enregistré leurs plus fortes hausses depuis le premier semestre 2022.

Toutefois, selon les entreprises interrogées, ces rebonds de la demande et de l'activité s'appuient principalement sur des opérations de stockage dans les entreprises clientes, les risques de pénuries et de hausses des prix ayant en effet conduit ces dernières à anticiper leurs commandes. De fait, les prix des achats ont de nouveau très fortement augmenté en avril, tandis que l'inflation des prix de vente s'est elle aussi accélérée.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.