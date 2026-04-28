Pré-ouverture Hier à Wall Street : fin de séance dans le rouge avec le SOXX

publié le 29/04/2026

(Zonebourse.com) - Alors que la situation au Moyen-Orient restait toujours dans l'impasse, Wall Street plie un peu dans le sillage du SOXX (-3,7%), mais ne rompt pas : le "S&P" perdait 1% à la mi-séance et ne cède que 0,49% au final à 7 139, le Nasdaq Composite lâchait plus de 1,5% et finit à -0,9% à 24 664, le Nasdaq-100 préserve les 27 000 (-1,01% à 27 029).

.. et le Dow Jones finit quasi inchangé (-0,05% à 49 142).Le S&P 500 et le Nasdaq Composite mettent fin à une série de 3 et 5 records absolus respectivement, dans des conditions techniques assez particulières puisque les valeurs en repli dominaient nettement ces 3 dernières séances : ce sont une vingtaine de valeurs du secteur des semi-conducteurs qui tractent Wall Street depuis le 31 mars vers les sommets (ce n'est pas le S&P 500 mais le "S&P-20") et apportent plus de 50% des gains en 4 semaines de folie.

Le "SOXX", qui venait d'engranger 50,5% en 19 séances et de battre 12 records absolus consécutifs (aucun indice n'a réalisé un tel exploit fin 1999/début 2000, en pleine bulle des "dot.com"), lâche 3,7% et cela porte le recul à -5,1% en 48H, soit 10% de consolidation, ce qui reste modeste en regard des gains accumulés sans le moindre temps mort.Les prises de profit les plus appuyées ont porté sur ARM avec -8%, Applied Materials -6%, KLA -4,6%, AMD -3,4%, Microchip -3%, Nvidia -1,6% (record la veille).À quelques secondes de l'ouverture (30 exactement !), le président américain a publié un message visant à redonner confiance à Wall Street sur Truth Social : "L'Iran vient de nous informer être en 'état d'effondrement' et nous demande d''ouvrir le détroit d'Ormuz' au plus vite".

Mais cette fois-ci, les investisseurs n'ont pas mordu à l'évocation d'une reprise des négociations : le détroit d'Ormuz reste ostensiblement fermé, avec seulement trois passages au cours des 24 dernières heures, indiquent les sites de suivi du trafic maritime. Le secrétaire américain à l'Énergie a toutefois assuré que "la navigation pouvait reprendre à Ormuz, sans que toutes les mines ne soient retirées", souligne Bloomberg News.Par ailleurs, les Émirats arabes unis ont fait savoir qu'ils se retireraient de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) à compter du 1er mai, sur fond de désaccord avec l'Arabie saoudite.Côté taux, avec le re-franchissement des 100 USD par le "WTI", la remontée des rendements se poursuit inexorablement sur les T-Bonds, avec un "10 ans" qui dépasse les 4,35% ( 1,5 pts), le "30 ans" affiche 60 pts de plus à 4,94% ( 2 pts) et le "2 ans" grimpe de 3,5 pts vers 3,85%.

Wall Street n'attend aucune inflexion du discours de la FED, dont le FOMC débutait ce mardi : les marchés prendront connaissance mercredi des conclusions de ses membres et des perspectives de croissance et d'inflation, qui devraient confirmer le retour des pressions inflationnistes.Il s'agira par ailleurs probablement de la dernière conférence de presse de Jerome Powell en tant que président, et il devrait tenir une ligne proche de celle qu'a exposée Kevin Warsh lors de son audition devant le Congrès jeudi dernier (il y a tenu un discours qui a paru "équilibré" face aux différentes issues possibles).Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.