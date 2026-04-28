Mi-séance L'Europe dans le rouge entre avalanche de résultats et réunion de la Fed

publié le 29/04/2026

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris, comme d'autres places européennes, recule assez sensiblement ce mercredi, dans l'attente des conclusions de la Fed ce soir à l'issue de sa réunion de politique monétaire, et alors que la saison des résultats bat son plein sur le vieux continent.

Un peu avant 12h00, l'indice CAC 40 s'inscrit en retrait de 0,7% vers 8 046 points, sous-performant ainsi l'indice paneuropéen Euro STOXX 50 (-0,5%), ainsi que le DAX de Francfort (-0,3%) et le FTSE de Londres (-0,6%).La Réserve fédérale attendue au tournantLes regards vont se braquer ce soir vers Washington, où la Réserve fédérale devrait annoncer un statu quo sur ses taux, à l'issue de la dernière réunion de son comité de politique monétaire (FOMC) sous l'égide de Jerome Powell.

"La Fed n'a aucune raison de modifier sa politique monétaire tant que la situation sur le front géopolitique reste incertaine et que les pressions inflationnistes sont contenues", prévient Christopher Dembik, chez Pictet AM."Il est donc probable que la Fed laisse toutes les options possibles sur la table, juste au cas où, mais s'abstienne de s'engager à une hausse future des taux", estime le conseiller en stratégie d'investissement."La Fed nous semble maintenir une position relativement accommodante, mais l'évaluation de l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'inflation exige plus de patience à court terme", juge aussi Alessia Berardi, de l'Amundi Investment Institute.

Cette responsable de la macroéconomie s'attend donc, elle aussi, à ce que la banque centrale maintienne ses taux directeurs inchangés cette semaine, mais pense que "la prochaine décision de la Fed sera une baisse des taux, probablement début 2027".Le sentiment économique chute en EuropeIllustrant l'effet du contexte géopolitique troublé, l'indicateur de sentiment économique (ESI) a chuté à la fois dans l'UE (-2,9 à 93,5) et dans la zone euro (-3,2 à 93,0) en avril, selon l'enquête mensuelle dévoilée ce matin par la Commission européenne.Au niveau de l'ensemble de l'UE, ce recul de la confiance générale a été entraîné par des baisses chez les ménages, ainsi que dans les services et la distribution, alors que la confiance est restée globalement stable dans l'industrie et la construction.

Airbus, Adidas et UBS salués parmi de nombreuses publicationsParmi les nombreuses publications de la matinée, Airbus ( 1,7%) signe l'une des meilleures performances du CAC 40, salué pour un bénéfice net trimestriel qui dépasse largement les attentes, malgré les tensions persistantes sur la production et la chaîne d'approvisionnement.À l'inverse, Pernod Ricard (-2%) essuie l'un des plus forts reculs de l'indice parisien, le géant français des spiritueux ayant abandonné son projet de fusion avec son pair américain Brown-Forman, après avoir échoué à s'entendre sur les termes définitifs.Parmi les composantes du SBF 120, les investisseurs acclament les publications trimestrielles de Sopra Steria ( 12,5%) et d'Amundi ( 6,3%), alors qu'ils sanctionnent nettement celle d'Aéroports de Paris (-6,4%), lanterne rouge de l'indice.

Ailleurs en Europe, Adidas ( 6,3%) a le vent en poupe à Francfort sur des résultats bien meilleurs que prévu de l'équipementier sportif au titre du 1er trimestre, portés par ses activités de commerce en ligne et les ventes de ses propres boutiques.La séance est aussi marquée par plusieurs publications trimestrielles dans le secteur bancaire européen, avec un accueil favorable réservé à celle d'UBS ( 4,3% à Zurich) et, secondairement, Santander ( 0,9% à Madrid), à la différence de Deutsche Bank (-2,4% à Francfort).Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.