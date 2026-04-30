Ouverture L'Europe temporise

publié le 04/05/2026

(Zonebourse.com) - Après un week-end de trois jours pour la plupart des bourses européennes, ces dernières évoluent en ordre dispersé à la mi-séance. Si Londres est fermée aujourd'hui, Paris s'affiche en repli de 0,48%, à 8 076 points, tandis qu'à Francfort, le DAX 40 parvient à s'afficher en hausse de 0,30%.

De son côté, l'Euro Stoxx 50 perd 0,45%.Au niveau du conflit au Moyen-Orient, le président des Etats-Unis a annoncé son souhait de vouloir débloquer les navires coincés dans le détroit d'Ormuz tout en évoquant des discussions "très positives" avec l'Iran. De son côté, la République islamique a indiqué que "toute intervention américaine dans le nouveau régime maritime du détroit d'Ormuz sera considérée comme une violation du cessez-le-feu".

Dans ces conditions, les cours de l'or noir reculent, mais restent sur des niveaux élevés, ce qui fait toujours craindre une pression inflationniste et pourrait obliger les banques centrales à être plus restrictives. D'ailleurs, selon Peter Kazimir, membre de la BCE, une hausse des taux de la Banque centrale européenne est "quasi-inévitable" au mois de juin.A New York, le WTI cède 2,07%, à 103,24 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord abandonne 3,83%, à 109,72 dollars.

Quelques statistiques à surveiller...En ce qui concerne la macro-économie, l'indice PMI manufacturier français a progressé, comme prévu, en avril pour s'installer à 52,8 points, son plus haut niveau depuis mai 2022.En Allemagne, ce même indicateur a reculé un peu moins que redouté en passant de 52,2 à 51,4 points, là où les analystes tablaient sur un repli à 51,2 points.Enfin, dans la zone euro, il a augmenté de 51,6 à 52,2 points, comme prévu. Il atteint ainsi un niveau inédit depuis 47 mois, signalant un renforcement de la croissance dans le secteur.

Les investisseurs surveilleront cet après-midi aux Etats-Unis les commandes à l'industrie de mars.En attendant, sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert (-0,04%) et s'échange contre 1,1722 dollar. ... et des communiqués d'entreprisesEn France, Soitec signe la meilleure performance du SBF 120 et flambe de 15,64%, portant sa hausse depuis le début de l'année à près de 530%. Le titre profite d'une note de Deutsche Bank dans laquelle les analystes ont confirmé leur recommandation à l'achat, en portant leur cible de cours de 70 à 150 euros.

En Allemagne, le DAX 40 est freiné par le repli des valeurs du secteur automobile. Toutes sont affectées par une annonce de Donald Trump qui souhaite relever les taxes douanières sur les importations de véhicules et camions de l'Union européenne vers les Etats-Unis de 15 à 25%, estimant que l'accord commercial entre les deux zones n'est pas respecté. Continental abandonne 4,14%, Volkswagen cède 1,02%, ou encore Mercedes-Benz qui recule de 1,65%.Thyssenkrupp avance de 0,40%. La société a décidé d'interrompre, d'un commun accord, ses discussions avec Jindal sur la cession de son activité acier.

En Belgique, UCB recule de 0,95%, la société belge a annoncé un accord pour l'acquisition de Candid Therapeutics pour 2,2 milliards de dollars.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.