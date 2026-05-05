Pré-ouverture Wall Street vue en hausse, l'Europe nettement dans le vert, optimisme au Moyen-Orient

publié le 06/05/2026

par Claude Chendjou

PARIS, 6 mai (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mercredi et les Bourses européennes sont également bien orientées à la mi-séance sur fond d'optimisme ?quant à l'évolution du conflit au Moyen-Orient, une source pakistanaise ayant rapporté que Washington et Téhéran sont proches d'un accord.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,73% pour le Dow Jones, de 1,01% pour le Standard & Poor's 500 et ?de 1,70% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 bondit de 3,26% à 8.324,89 points vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax avance de 2,96% et à Londres, le FTSE prend 2,45%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 2,63% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 3,13%. Le Stoxx 600 gagne 2,66% à 625,88 points, se rapprochant de son pic historique à 636,16 points, atteint le 27 février, à la veille du déclenchement des frappes israélo-américaines contre l'Iran.

Les Etats-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord sur un mémorandum d'une page permettant de ?mettre fin à leur conflit, a déclaré une source pakistanaise, confirmant une information d'Axios.

Cette annonce s'est traduite sur les marchés financiers par une amplification des Bourses européennes à la mi-journée, un net recul des cours pétroliers, un reflux des indices de la volatilité à Wall Street et sur l'EuroStoxx 50, une dépréciation du dollar et une forte détente des rendements obligataires ?souverains en zone euro.

Sur le plan sectoriel en Bourse en Europe, le compartiment des banques, celui des sociétés minières, de l'automobile et du ?voyage sont recherchés, tandis que les valeurs de l'énergie sont délaissées, même si ce secteur affiche toujours une hausse de 33,8% depuis le début de l'année.

"Il y a un risque élevé que, si ce pari (d'une paix entre les Etats-Unis et l'Iran) ?s'avère erroné, les actifs risqués connaissent un revirement brutal. Cependant, les signaux envoyés par les Etats-Unis semblent rassurer sur le fait qu'ils ne souhaitent pas renouveler les hostilités", commente Kyle Rodda, analyste marchés financiers chez Capital.com.

Outre la géopolitique, la saison des résultats trimestriels des entreprises se poursuit, notamment dans le secteur technologique où l'optimisme domine concernant les perspectives de l'intelligence artificielle après les résultats et prévisions d'AMD. En Europe, des publications dans ?l'industrie, la santé, la consommation, l'automobile, l'aéronautique, la défense et l'assurance animent les échanges.

Côté indicateurs économiques, les PMI ?montrent que le secteur des services en Grande-Bretagne a enregistré en avril une accélération meilleure que prévu mais avec en parallèle une hausse des coûts à un sommet depuis fin ?2022, tandis qu'en zone euro, l'activité du secteur des services s'est contractée en avril, une première en près d'un an.

Le marché attend désormais les résultats de l'enquête ADP aux Etats-Unis pour le mois d'avril, prélude au rapport officiel mensuel sur l'emploi prévu vendredi.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Advanced Micro Devices (AMD) bondit de 18% en avant-Bourse après avoir dit anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux attentes, soutenu par une forte demande pour ses puces destinées aux centres de données sur fond d'accélération des dépenses en infrastructures dédiées à ?l'intelligence artificielle (IA). Intel prend 6,1%, Super Micro 17,7%, Alphabet ?1,4%, Nvidia 0,44% et Arm Holdings 11,3%.

VALEURS EN EUROPE

Les groupes énergétiques en Europe chutent avec notamment TotalEnergies qui abandonne 5,27%, Equinor 9%, Var Energi et Aker BP plus de 7% chacun, tandis qu'Eni, Repsol, BP et ?Shell cèdent entre 3,5% et 4,7%.

AXA gagne 4,51% après avoir fait état d'une hausse de 6% à périmètre comparable de ses primes brutes émises et autres revenus au premier trimestre.

Scor bondit de 5,19% à la faveur d'un résultat net en hausse de 12,8% sur un an au ?titre du premier trimestre, ce qui est meilleur que prévu.

Novo Nordisk s'envole de 6,65%, le fabricant du médicament amaigrissant Wegovy ayant publié un résultat d'exploitation ajusté pour le premier trimestre supérieur aux prévisions et légèrement revu à la hausse ses ?perspectives pour l'année en cours.

Lufthansa grimpe de 6,49% après ses résultats et avec le reflux des cours pétroliers. Son concurrent Air France-KLM décolle de 10,24%.

Continental progresse de 7,31% après avoir ?dépassé les attentes au premier trimestre grâce à la réduction de ?ses coûts et la demande sur les pneus à forte marge.

BMW monte de 7,82%, le bénéfice avant impôts du constructeur automobile s'étant élevé à 2,3 milliards d'euros au premier trimestre, alors que les analystes tablaient sur 2,2 milliards d'euros.

Diageo avance de 5,42 après avoir fait ?état d'une hausse surprise de son chiffre d'affaires trimestriel.

Leonardo prend 1,5% à la faveur d'un bénéfice en hausse de 33% au premier trimestre et d'une ?augmentation de 30,7% des nouvelles commandes.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en zone euro reculent fortement à la suite de l'annonce d'un possible accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran, tandis que les investisseurs ont réduit leurs paris sur les hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE).

Le rendement du Bund allemand à dix ?ans cède près de 10 points de base, à 2,97%, et celui à deux ans, encore plus sensible aux anticipations sur les taux directeurs, recule de 2,52%. Cette dernière échéance avait atteint 2,771% fin mars, son plus haut niveau depuis juillet 2024, tandis que le dix ans avait grimpé à 3,133% la semaine dernière, à un sommet depuis 2011.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans perd 7,8 points de base, à 4,33%, tandis que le deux ans abandonne 9,3 points, à 3,84%.

CHANGES

Le dollar reflue mercredi de 0,78% face ?à un panier de devises internationales sur fond d'optimisme croissant quant à un accord entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'euro avance de 0,80%, à 1,1785 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3633 dollar (+0,69%).

Le yen a pris jusqu'à 1,8% en séance à 155 pour un dollar, dans un brusque de raffermissement lié à une possible intervention des autorités japonaises sur le marché des changes.

Le bitcoin gagne 1,25% à 82.657,68 dollars, après déjà un important rallye mardi, l'appétit pour le risque stimulant la demande pour les cryptoactifs.

PÉTROLE

Le marché pétrolier poursuit son repli mercredi, tombant sous la barre symbolique des 100 dollars, après qu'une source pakistanaise a déclaré que les Etats-Unis et l'Iran étaient sur le point de conclure un accord-cadre de paix.

Le Brent chute lourdement de 11,06% à 97,74 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 11,96% à 89,89 dollars.

Les deux indices de référence sont en passe d'enregistrer leurs plus fortes baisses quotidiennes en valeur absolue depuis un mois et ont atteint leur plus bas niveau en deux semaines, après avoir perdu environ 4% mardi.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE RESTANT À L'AGENDA ?DU 6 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h15 Enquête ADP sur les créations avril 99.000 62.000

d'emplois

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)