Pré-ouverture Wall Street vue en petite hausse, l'Europe prudente après l'euphorie de la veille

publié le 07/05/2026

par Diana Mandia

7 mai (Reuters) - Wall Street est attendue en petite hausse et les Bourses européennes reculent légèrement jeudi à mi-séance après le fort bond de la veille, ?les investisseurs évaluant les perspectives d'un accord de paix prochain au Moyen-Orient et digérant une série de résultats d'entreprises.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,15% pour le Dow Jones, de 0,1% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,04% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC ?40 perd 0,17% à 8.285,14 points vers 11h38 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,13% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,55%.

L'indice EuroStoxx 50 grappille 0,03%, le FTSEurofirst 300 cède 0,19% et le Stoxx 600 perd 0,22%.

Les investisseurs gardent la tête froide jeudi au lendemain d'une séance euphorique qui a vu les cours du pétrole chuter à leur plus bas niveau depuis deux semaines et les actions grimper, en réaction aux informations de presse concernant un mémorandum que les États-Unis et l'Iran seraient en train d'étudier pour mettre fin au conflit qui tient le monde en ?haleine depuis fin février.

Le président américain Donald Trump, connu pour ses revirements spectaculaires, a déclaré mercredi soir, après avoir de nouveau menacé l'Iran quelques heures plus tôt, penser que la guerre serait réglée "rapidement".

Toutefois, selon des sources, ce texte en cours d'examen laisserait à des négociations ultérieures la question cruciale de la navigation dans le détroit d'Ormuz, principale source d'inquiétude pour les investisseurs, puisque c'est sa ?fermeture de facto qui explique les fortes fluctuations du prix du pétrole au cours des deux derniers mois.

"Les marchés pétroliers sont restés coincés ?entre diplomatie et perturbations pendant plus de deux mois, les sentiments des investisseurs étant manipulés par les gros titres presque quotidiennement", souligne Priyanka Sachdeva, analyste chez Phillip Nova.

"Alors que les négociations de paix devraient se poursuivre au moins jusqu'au sommet américano-chinois de la semaine ?prochaine, les perspectives au-delà de cette date restent incertaines", avertit pour sa part Hiroyuki Kikukawa, stratège chez Nissan Securities Investment.

Même après le bond enregistré mercredi par le Stoxx 600, l'indice de référence européen reste à environ 2% en dessous de ses niveaux d'avant le début de la guerre au Moyen-Orient, ce qui contraste nettement avec les indices américains, qui ont enchaîné des records de clôture ces derniers jours.

Les marchés européens, fortement tributaires du secteur de l'énergie, ?sont à la traîne par rapport à leurs homologues mondiaux, tandis que l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle (IA) a propulsé ?d'autres indices majeurs, notamment aux Etats-Unis et en Asie.

La perspective d'un accord de paix, conjuguée à la chute des prix du pétrole qui se poursuit jeudi, a quelque peu rassuré les opérateurs, qui ?estiment désormais à environ 75% la probabilité que la Banque centrale européenne (BCE) relève ses taux d'intérêt en juin pour faire face à l'inflation, contre environ 88% à la fin de la semaine dernière.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N41K0XL]

VALEURS EN EUROPE

La saison des résultats s'est poursuivie jeudi, les investisseurs ayant dû analyser une nouvelle avalanche de chiffres et de perspectives dans un contexte d'incertitude pour de nombreux secteurs.

À Paris Paris, Engie, qui a publié jeudi des résultats en baisse, recule de 1,52%.

Trigano, qui a fait état d'un chiffre d'affaires en progression de 6,2% sur le premier semestre de ?l'année, prend 4,9%.

Legrand avance de 1,91% après avoir grimpé plus ?de 4% et atteint un nouveau record plus tôt en séance, les investisseurs saluant ses résultats trimestriels, portés par l'activité des centres de données aux États-Unis.

Bouygues perd 2,34% après la publication de ses chiffres trimestriels, qui ont déçu ?le marché.

Solvay abandonne plus de 7% après avoir publié un Ebitda en baisse organique au premier trimestre, le groupe chimique belge citant un recul des prix et des volumes, des effets de change défavorables et les dépenses de transformation.

Les actions du secteur du luxe progressent de 1,6%, soutenues par ?l'optimisme concernant le Moyen-Orient. LVMH, Hermès et Kering figurent parmi les valeurs les plus performantes du CAC 40 ce jeudi.

Ailleurs en Europe, la major pétrolière Shell, qui a dépassé les attentes au premier trimestre mais réduit ses rachats d'actions, cède 2,02%

À Milan, Campari ?plonge de plus de 12% journée, le chiffre d'affaires au premier trimestre ayant déçu les attentes des analystes.

PÉTROLE

Les cours du pétrole continuent de baisser jeudi, le Brent repassant sous la barre ?des 100 dollars le baril, dans un contexte d'espoir sur la fin ?à la guerre au Moyen-Orient.

Le Brent, qui avait perdu plus de 7% la veille, recule de 3,25% à 97,98 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 3,45% à 91,80 dollars.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro reculent légèrement, après une forte baisse mercredi, ?les investisseurs se montrant optimistes quant à la possibilité que les États-Unis et l'Iran parviennent à un accord pour mettre fin au conflit, ce qui dissiperait les ?craintes inflationnistes.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 1,2 point de base à 2,9832%. Le deux ans perd 1 point de base à 2,5508%.

Le mouvement est similaire aux Etats-Unis, où le rendement des Treasuries à dix ans perd 2,6 points de base à 4,3300%. Celui du titre à deux ans recule de ?2,5 points de base à 3,8469%.

Les décisions de politique monétaire ont également retenu l'attention des investisseurs jeudi : la banque centrale norvégienne a relevé jeudi son taux directeur de 25 points de base afin de contenir les pressions inflationnistes, tandis que la Riksbank, la banque centrale suédoise, a laissé les coûts d'emprunt inchangés et dit vouloir attendre de voir comment la situation évolue avant d'ajuster sa politique monétaire.

Au-delà de la question du Moyen-Orient, les opérateurs suivront de près les résultats des élections municipales de ce jeudi au Royaume-Uni, qui pourraient porter un coup dur au Parti travailliste du Premier ?ministre Keir Starmer.

"Ce scrutin revêtira une importance particulière pour les marchés, car le Parti travailliste au pouvoir devrait enregistrer de mauvais résultats, ce qui alimente les spéculations quant à une éventuelle contestation du Premier ministre Keir Starmer", écrivent les analystes de Deutsche Bank.

CHANGES

Le dollar perd 0,13% face à un panier de devises de référence, les investisseurs étant moins enclins à se tourner vers des valeurs refuges, dans l'espoir d'un apaisement du conflit entre l'Iran et les États-Unis.

Le yen reste par ailleurs sous les feux de la rampe après que les pics enregistrés lors des dernières séances ont alimenté les spéculations du marché selon lesquelles Tokyo serait intervenu pour soutenir la devise.

Le yen s'échange à 156,34 pour un dollar, après avoir atteint mercredi son plus haut en dix semaines à 155.

Le principal responsable des affaires monétaires du Japon a dit jeudi que Tokyo n'était soumis à aucune contrainte quant à la fréquence de ses interventions sur les marchés des changes et était en contact quotidien avec les autorités américaines, réaffirmant ainsi la détermination des autorités à défendre la monnaie nationale.

L'euro gagne 0,15% à 1,1765 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 7 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine ?au 205.000 189.000

chômage 27 avril

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)