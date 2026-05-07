Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse, l'emploi rassure et la "tech" rebondit

publié le 08/05/2026

8 mai (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert en hausse vendredi, le rapport sur l'emploi d'avril apaisant les inquiétudes concernant la santé ?du marché du travail, tandis que le rebond du secteur des puces contribue à remonter le moral des investisseurs dans un contexte de tensions géopolitiques.

Dans les premiers échanges, l'indice ?Dow Jones gagne 225,56 points, soit 0,45% à 49.822,53 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de ?0,43% à 7.368,87 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,54%, ?soit 138,76 points, à 25.944,96 points.

L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu ?en avril et le taux de chômage est resté stable à 4,3%, ce qui témoigne de la solidité du marché du travail et ?renforce les anticipations selon lesquelles ?la Réserve fédérale (Fed) maintiendra ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain ?temps.

"Deux mois consécutifs de créations d'emplois, alors même que les hausses des prix de l'énergie étaient les plus marquées, révèlent une demande latente des entreprises en matière de croissance ?et d'embauche", souligne Brian ?Jacobsen, chef économiste chez Annex Wealth Management.

Les investisseurs ont revu à ?la baisse leurs anticipations d'une hausse des coûts d'emprunt en 2026 après la publication ?des données, ce qui fait baisser davantage les rendements des obligations d'État ?et contribue à soutenir les actions.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ?contribuent également à améliorer ?le moral des investisseurs, se redressant après les pertes enregistrées lors de la séance précédente.

Microchip ?Technology progresse de 1,42% après avoir anticipé ?un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux estimations. Qualcomm bondit de 4,4%, tandis que Nvidia prend 1,94% ?et Intel 3,8%.

Les opérateurs relèguent ainsi au second plan les craintes renouvelées concernant le Moyen-Orient, les Etats-Unis et l'Iran s'étant mutuellement accusés d'avoir enfreint leur trêve, avec ?notamment des accrochages dans le détroit d'Ormuz.

Sur le reste des valeurs, la plateforme de voyage en ligne Expedia perd plus de 9% après avoir dit prévoir des réservations brutes pour le trimestre en cours inférieures aux attentes de Wall Street, le conflit au Moyen-Orient ayant pesé sur la demande.

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(Rédigé par Diana ?Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)