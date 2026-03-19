Ouverture Mouvements limités en Europe, les marchés pris dans le brouillard de la guerre

publié le 20/03/2026

(Zonebourse.com) - Depuis le début des hostilités le 28 février, le CAC 40 a cédé 9%, pénalisé par les incertitudes géopolitiques et la flambée des cours du pétrole. Hier, la BCE a maintenu ses taux inchangés, conformément aux prévisions du marché. À mi-séance, l'indice parisien gagne timidement 0,1%, tandis que Londres et Francfort reculent de 0,1%.

Alors que le conflit au Moyen-Orient entrera demain dans sa 4e semaine, les observateurs tentent encore vainement de déceler des signes d'accalmie, ayant en tête que les opérations étaient initialement prévues pour "quatre ou cinq semaines".Sauf qu'après 21 jours de guerre, le bilan est pour l'instant famélique pour la coalition américano-israélienne, dont l'intervention a provoqué la fermeture du détroit d'Ormuz, l'envolée mondiale des cours du pétrole et des risques d'inflation aux quatre coins du monde.

Un bilan bien maigreCertes, le guide suprême Ali Khamenei et plusieurs hauts responsables du régime iranien ont été éliminés - le dernier en date étant Ali Mohammad Naini, porte-parole des gardiens de la révolution, tué ce matin - mais le régime tient toujours, faisant montre d'une étonnante résilience."L'Iran dispose d'une structure politique puissante, fondée sur des institutions politiques, économiques et sociales solidement établies et que la présence ou l'absence d'une personne, aussi influente soit-elle, ne remet pas en cause la stabilité du système", rappelait hier le ministre iranien des affaires étrangères, via le site de l'ambassade d'Iran à Paris.

Ce matin, Benyamin Netanyahou assure pourtant déceler des "fissures" au sein du pouvoir iranien comme "sur le terrain". Dans ces conditions, Tsahal continue de pilonner Téhéran - et ajoute conduire aussi des frappes dans le sud de la Syrie...Côté américain, le Washington Post a révélé hier que le Pentagone réclamait une rallonge budgétaire de 200 milliards de dollars à cause de la guerre en Iran parce que "ça coûte de l'argent de tuer les méchants", a annoncé très sérieusement Pete Hegseth.Alors que plusieurs terminaux énergétiques sont partis en fumée au cours des derniers jours dans le Golfe Persique, les prix de l'or noir poursuivent leur ascension avec un Brent à 110 USD ( 2,3%) et un WTI à 95 USD ( 1,5%).

Sixième statu quo consécutif pour la BCEHier, à l'instar de la Fed la veille, la BCE a maintenu son taux de dépôt à 2% pour la 6e fois d'affilée, une décision largement anticipée par les marchés. Christine Lagarde a assuré que l'institution était "bien positionnée pour naviguer dans cette incertitude"."Selon le scénario central, aucun relèvement de taux n'est attendu si le Brent reste à 86 USD par baril ou moins. En revanche, un prix moyen à 100 USD pourrait entraîner deux hausses de taux, potentiellement en juin et septembre", souligne-t-on chez Nomura.Les nouvelles projections de la banque centrale intègrent une hausse marquée des prix de l'énergie, avec un pétrole et un gaz respectivement en progression de 30 et 57% en 2026, ce qui pousse l'inflation à 2,6%, contre 1,9% auparavant.

En parallèle, les perspectives de croissance sont revues à la baisse, pénalisées par l'érosion des revenus réels et un recul de la confiance. Dans des scénarios plus dégradés, incluant un choc énergétique majeur, l'inflation pourrait dépasser 6% et la zone euro entrer en récession.Les valeurs en mouvementDans l'actualité des sociétés européennes, Exail a été portée dans la matinée par l'annonce de l'annulation de 2,18% de son capital et par une analyse positive de Berenberg qui a relevé son objectif de cours. Après avoir gagné 5%, le titre subit des prises de bénéfices et lâche près de 1%.Infineon Technologies progresse ( 4%) après un relèvement de recommandation par JPMorgan. L'analyste a fixé l'objectif de cours à 48 EUR. Les titres du fabricant de puces avaient dévissé de près de 20% depuis le début du conflit iranien.

Indra Sistemas regagne du terrain ( 3,7%) après une correction de 19%. Ce mouvement fait suite au retrait d'Escribano Mechanical and Engineering du projet d'acquisition d'EM&E, une annonce qui avait initialement pénalisé le cours.Bayer ( 2,6%) profite d'une hausse portée par la recommandation d'Oddo BHF, qui passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 39,80 à 55 EUR.Enfin, Accor gagne 2,4% malgré les graves accusations portées hier par Grizzly Research, laissant apparaître des manquements en termes de respect des droits humains. Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" sur le titre, assorti d'un objectif de cours révisé à la baisse de 59 à 54 EUR.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.