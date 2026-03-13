Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse grâce au soutien de la "tech"

publié le 16/03/2026

16 mars (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert en hausse lundi, soutenue par les gains du secteur technologique, même si le ?conflit au Moyen-Orient devrait rester une source de volatilité.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 362,95 points, soit 0,78% à 46.921,42 points et le Standard & Poor's 500, plus ?large, progresse de 0,83% à 6.687,04 points.

Le Nasdaq Composite prend 1%, soit 220,13 points, à 22.325,49 points.

Wall Street rebondit ?après ses pertes récentes, portée par l'action ?Meta, qui gagne 3,3% dans les premiers échanges après que Reuters a révélé ?que la maison mère de Facebook prévoyait de réduire ses effectifs d'au moins 20%.

Le géant américain chercherait ainsi compenser les investissements dans l'intelligence ?artificielle (IA) et se préparer à ?l'amélioration de l'efficacité qu'apporteront les employés assistés par cette technologie, selon ?des sources.

L'IA doit rester au centre de l'attention cette semaine, avec la conférence annuelle des développeurs du géant des puces Nvidia (+2,26%) qui commence plus tard dans la journée.

Le ?climat reste néanmoins marqué ?par le conflit au Moyen-Orient et par les craintes d'une reprise ?de l'inflation due à la hausse des prix du pétrole, le Brent se maintenant ?au-dessus des 100 dollars le baril.

Les livraisons de brut via le détroit ?d'Ormuz restent pratiquement bloquées et les efforts du président américain ?Donald Trump pour former ?une coalition garantissant un passage sûr pour les navires n'ont pour l'instant pas suscité de ?réponse enthousiaste chez ses alliés.

Sur le reste ?des valeurs, Tesla gagne 2% après que son directeur général Elon Musk a annoncé que le projet Terafab ?du constructeur américain visant à fabriquer des puces d'IA.

Micron, qui doit publier ses résultats mercredi prochain, grimpe de 6,2% à l'ouverture, aidé par la révision à ?la hausse de l'objectif de cours par RBC. Le fabricant de semi-conduncteurs a par ailleurs annoncé son intention de construire une deuxième usine de production à Taïwan.

Les valeurs liées au bitcoin se distinguent, Strategy progressant de 5% dans les premiers échanges grâce à la hausse de la cryptomonnaie.

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(Rédigé par Diana ?Mandiá, édité par Augustin Turpin)