Fermeture Wall Street en hausse en attendant la décision de la Fed

publié le 17/03/2026

par Noel Randewich et Johann M Cherian

17 mars (Reuters) - La Bourse de New ?York a fini en hausse mardi, soutenue par les gains du secteur du voyage, dans l'attente de la décision ?de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), qui a débuté sa réunion de deux jours dans un contexte de préoccupations à propos des prix du pétrole et du conflit au Moyen-Orient.

L'indice Dow Jones a gagné 0,10% à 46.993,26 points.

Le ?S&P-500, plus large, a pris 0,25% à 6.716,09 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,47% à 22.479,53 points.

En repli ces dernières semaines à ?la suite du déclenchement de la guerre en Iran, avec ?une flambée des prix de l'énergie, les titres des compagnies aériennes et d'entreprises du secteur du tourisme ?ont rebondi, Delta et American Airlines Group prenant respectivement plus de 6% et 3,5% après avoir toutes deux revu à la hausse leurs prévisions pour le trimestre actuel. Norwegian Cruise Line ?Holdings et Expedia Group ont aussi progressé ?nettement.

La hausse des prix du pétrole, avec un baril autour de 100 dollars, devrait ?figurer parmi les principales questions discutées lors de la réunion de la Fed, dont les responsables vont se pencher sur un risque de stagflation économique avec des craintes d'un regain de l'inflation en parallèle à un affaiblissement du marché ?du travail américain.

Il est ?attendu par les traders que la banque centrale américaine ne modifie pas mercredi ses taux ?d'intérêt à l'issue de sa réunion. D'après des données LSEG, les marchés anticipent désormais uniquement une baisse de 25 ?points de base d'ici la fin de l'année.

"Ce qui pourrait vraiment causer des soucis, c'est si la ?Fed considère que le choc pétrolier est inflationniste et décide de répondre avec ?une politique monétaire plus stricte", a ?commenté Ross Mayfield, stratégiste chez Baird Private Wealth Management.

"Le meilleur scénario serait une confirmation demain (mercredi) que la Fed surveille ?la situation mais qu'elle s'en tient en quelque sorte à ?ce qu'elle a fait par le passé, c'est à dire de regarder à travers les grands chocs pétroliers", a-t-il ajouté.

Huit des onze principaux ?secteurs du S&P-500 ont fini dans le vert mardi, avec en tête l'énergie, en hausse de 1,02%. Les finances ont rebondi de 0,5%, dans le sillage des gains de Blackstone, Apollo Global et KKR.

A noter également, Uber ?a grimpé de 4,2% après avoir annoncé sa volonté de déployer une flotte de robotaxis à compter de l'an prochain avec des véhicules équipés du logiciel de conduite autonome de Nvidia.

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(Rédigé par Jean Terzian)