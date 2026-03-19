Pré-ouverture Wall Street termine en baisse, pas de réduction des taux en vue

publié le 20/03/2026

19 mars (Reuters) - La Bourse de New ?York a fini en baisse jeudi après la flambée des ?prix du pétrole qui fait craindre un regain d'inflation et réduit la possibilité de futures réductions des taux de ?la Réserve fédérale.

Le Dow Jones a cédé 0,44% à 46.0921,43 points. Le ?S&P 500 a reculé de ?0,27% à 6.606,49 points et le Nasdaq Composite a ?baissé de 0,28% à 22.090,69.

Les avertissements du président de la Fed, Jerome Powell, mercredi, sur ?les incertitudes liées ?à la guerre au Moyen-Orient, qui fait ?grimper les prix de l'énergie et fait craindre un regain d'inflation, ont continué de rythmer la tendance.

Les contrats à ?terme sur les ?taux d'intérêt suggèrent que les opérateurs ne ?voient guère de probabilité d'une baisse des taux avant ?la mi-2027, selon le baromètre FedWatch du CME.

Aux ?valeurs, le fabricant de puces mémoire Micron ?Technology a chuté ?de 3,8% après des prévisions trimestrielles jugées décevantes.

Tesla a cédé ?3,2% en raison de ?l'élargissement de l'enquête de la National Highway Traffic Safety Administration sur de possibles ?défaillances de ses véhicules à conduite autonome.

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