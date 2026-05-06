Fermeture Nouveau coup de froid sur les places européennes

publié le 07/05/2026

(Zonebourse.com) - En nette hausse lors des deux dernières séances, après un signal fort de désescalade dans le conflit au Moyen-Orient, les Bourses européennes se sont repliées, à la clôture des marchés ce jeudi. Après un gain de 4,05% en deux jours, le CAC 40 a perdu 1,17% à 8 208,08 points.

L'Eurostoxx 50 a cédé 0,94% à 5 970,66 points. Londres a reculé de 1,44%. A Wall Street, les indices évoluent en ordre dispersé. Le Dow Jones perd 0,2%, vers 17h45. Hier, Donald Trump a jugé "très possible" qu'un accord de paix soit scellé avec l'Iran : "Nous avons eu de très bonnes discussions dans les dernières 24 heures et il est très possible que nous passions un accord", a déclaré le président américain lors d'un échange avec des journalistes dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche.

Il a toutefois menacé d'une reprise des bombardements, en cas de désaccord. " ce sera, malheureusement, à un niveau et avec une intensité bien plus forte qu'avant", prévient-il."L'ennemi, dans sa nouvelle stratégie, cherche, à travers un blocus naval, une pression économique et une manipulation médiatique, à détruire la cohésion du pays afin de nous contraindre à nous rendre", a déclaré de son côté, Mohammad Ghalibaf, président du Parlement iranien, dans un message vocal publié sur sa chaîne officielle Telegram, affirmant que Washington cherchait à obtenir la "reddition" (cesser le combat) de Téhéran.

Sur ce conflit au Moyen-Orient, la France a proposé aux Etats-Unis et à l'Iran de "traiter la question d'Ormuz à part" lors des négociations, car "elle est d'intérêt commun", a déclaré l'Elysée. "Les dégâts sur l'économie mondiale sont de plus en plus marqués et le risque d'une prolongation des hostilités est trop sérieux pour que l'on puisse s'y résoudre", poursuit le gouvernement français dans un communiqué.Dans ce contexte géopolitique très lourd, les cours du pétrole poursuivent leur repli se situant sous la barre des 100 dollars. Le Brent chute de 3,92% à 97,96 USD. Le WTI perd 4,54% à 91,88 USD.Pluie de résultats en EuropeDans l'actualité des sociétés cotées, la publication des résultats trimestriels s'est poursuivi.

Legrand ( 0,76%) a figuré parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Il a même occupé la place de leader ce matin, à la faveur de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le spécialiste des infrastructures électriques a dévoilé "Des résultats solides, mais tirés presque exclusivement par les data centers américains", résume Stifel. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 2,54 milliards d'euros, en progression de 11,4%, dépassant le consensus qui ciblait 2,47 MdsEUR.Engie (-2,58%) s'est aussi replié au sein de l'indice phare parisien, pénalisé par une contre-performance au premier trimestre 2026. Sur cette période, le fournisseur de gaz naturel et d'électricité a généré un chiffre d'affaires de 20,6 MdsEUR, en baisse de 11,6% en brut et de 9,5% en organique.

L'EBITDA s'est établi à 4,7 MdsEUR, en recul de 13,6% en brut et de 12,3% en organique. Il était attendu à 4,6 MdsEUR.Bouygues (-3,66%) a accusé le plus fort repli du CAC 40 après des résultats contrastés au premier trimestre 2026. Le chiffre d'affaires recule de 3,2% à 12,18 MdsEUR. Le conglomérat a réduit sa perte nette à 94 MEUR, contre une perte de 156 MEUR un an plus tôt. En revanche, le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ressort à 77 MEUR, en hausse de 8 MEUR sur un an.A Londres, Shell (-3,11%) a reculé, en dépit d'un solide premier trimestre 2026. Le titre a baissé, impacté par les cours du pétrole qui continuent de diminuer en raison d'un espoir de désescalade dans le conflit au Moyen-Orient. Sur cette période, les bénéfices ajustés s'élèvent à 6,9 MdsUSD de dollars en hausse de 23,21% sur un an, reflétant une performance solide dans l'ensemble de ses activités.

De plus, les revenus du producteur de pétrole et de gaz naturel sont quasiment stables, atteignant 69,69 MdsUSD, contre 69,23 MdsUSD lors de la même période l'an dernier.A Milan, Campari (-14,45%) a signé la plus forte baisse du FTSE MIB jeudi. Le numéro six mondial des spiritueux a fait état d'une croissance organique très en deçà des attentes des analystes pour le premier trimestre. Son chiffre d'affaires a diminué de 3,4% à 643 MEUR. Il est inférieur aux 647 MEUR qui étaient visés par la communauté financière. Dans son communiqué, le groupe milanais a confirmé ses objectifs annuels fournis début mars, prévoyant toujours de faire mieux que le secteur, avec une croissance organique sous-jacente du chiffre d'affaires attendue autour de 3%, comme en 2025.Rheinmetall a enregistré l'un des plus forts replis du Dax, perdant 6,39%, après des résultats inférieurs aux attentes du marché. Le bénéfice net part du groupe s'élève à 111 MEUR au premier trimestre 2026, en hausse de 32% sur un an.

Il est estimé à 119 MEUR. Le BPA ressort à 2,42 EUR, signalant une hausse annuelle substantielle de 26%. Le consensus était encore plus optimiste et ciblait 2,67 EUR. Le chiffre d'affaires a progressé de 8% sur un an pour atteindre 1,9 MdEUR (contre un consensus de 2,24 MdsEUR).Côté statistiques, les ventes au détail dans la zone euro ont reculé de 0,1% en mars, après avoir déjà subi une baisse hausse mensuelle de 0,3% en février, annonce jeudi Eurostat. A titre de comparaison, les économistes prévoyaient en moyenne une baisse bien plus marquée, de l'ordre de 0,3%.En France, le déficit commercial s'est creusé en mars, s'établissant à 6,86 MdsEUR, à comparer à 5,51 MdsEUR le mois précédent, selon des données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO). L'administration des douanes explique que cette dégradation d'un mois sur l'autre reflète un bond de 3,2% des importations de biens, à 59,32 MdsEUR, que n'a pu compenser une progression de seulement 1% des exportations, à 52,46 MdsEUR.

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