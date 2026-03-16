Pré-ouverture Wall Street ouvre en légère hausse, la Fed se réunit avec la guerre en toile de fond

publié le 17/03/2026

17 mars (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert ?en hausse prudente mardi, les investisseurs continuant de surveiller de près la situation au Moyen-Orient avant la ?décision de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 348,59 points, soit 0,74% à 47.295,00 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,45% à ?6.729,80 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,34%, soit 76,14 points, à 22.450,32 points.

Le conflit au Moyen-Orient maintient le détroit d'Ormuz pratiquement fermé, l'appel ?lancé par le président américain Donald Trump à ?ses alliés pour qu'ils contribuent à garantir la sécurité de ce passage clé pour le ?transport du pétrole se heurtant pour l'instant à des refus.

Le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, a toutefois déclaré mardi à CNBC que les pétroliers "commencent ?à passer au compte-gouttes" dans le ?détroit, répétant la prédiction de l'administration Trump selon laquelle la guerre ?en Iran durerait des semaines, et non des mois.

Les prix du pétrole ont quelque peu réduit leurs gains après ces déclarations, tout en restant à des niveaux élevés : le Brent avance de 1,73% à 101,94 ?dollars le baril et ?le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,3% à 94,72 dollars.

Les prix ?de l'énergie seront au coeur de la réunion de deux jours de la Fed, qui débute ?mardi et au cours de laquelle la banque centrale devrait maintenir ses taux inchangés.

"Il ?y a trop de variables en jeu dans une économie normale, et ?en plus de cela, ?nous sommes confrontés à ce conflit aux répercussions considérables, ce qui rendra encore plus difficile pour la ?Fed de discerner des tendances à l'heure actuelle", ?a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

Aux valeurs, Delta avance de 4,7% après avoir annoncé anticiper un bénéfice pour ?le premier trimestre dans la fourchette de ses prévisions initiales. Le groupe de transport aérien a par ailleurs relevé sa prévision de chiffre d'affaires trimestriel en raison d'une forte demande, malgré ?une hausse des prix du kérosène lié au conflit au Moyen-Orient.

Uber, qui a annoncé son intention de déployer une flotte de robotaxis équipés du logiciel de conduite autonome de Nvidia sur sa plateforme, grimpe de 4%.

Qualcomm prend 3%, le fabricant de puces électroniques ayant annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 20 milliards de dollars.

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(Rédigé par Diana ?Mandiá, édité par Augustin Turpin)