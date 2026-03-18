Pré-ouverture Wall Street vue en baisse, l'Europe aussi dans le rouge, l'énergie grimpe

publié le 19/03/2026

par Claude Chendjou

PARIS, 19 mars (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse jeudi à l'ouverture et les Bourses européennes sont également dans ?le rouge à la mi-séance, dans des échanges dominés par la prudence après les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed) et avant celles de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque centrale européenne (BCE).

Les investisseurs continuent par ailleurs de surveiller ?les derniers développements de la guerre en Iran au vingtième jour d'un conflit dont l'issue reste incertaine, alors que les cours du pétrole continuent de flamber et les rendements obligataires se tendent un peu plus. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,15% pour le Dow Jones, de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,24% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 1,72% à 7.832,53 points vers ?11h00 GMT. À Francfort, le Dax recule de 2,43% et à Londres, le FTSE fléchit de 1,99%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 régresse de 2,12% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 2,13%. Le Stoxx 600, dont tous les grands compartiments sont dans le rouge, à l'exception de celui de l'énergie, abandonne ?2,12%.

Les attaques aériennes iraniennes menées depuis mercredi ont infligé d'importants dégâts au plus grand complexe gazier du monde, ?au Qatar, et ont visé une raffinerie Saudi Aramco-ExxonMobil en Arabie saoudite, contribuant à faire s'envoler le prix du gaz en Europe.

Cela ravive les craintes d'une résurgence de l'inflation alors que plusieurs grandes banques ?centrales ont rendu ou s'apprêtent à rendre leurs décisions de politique monétaire.

La Fed a décidé mercredi de maintenir ses taux directeurs à leur niveau actuel mais a dit anticiper une hausse plus importante que prévu de l'inflation cette année, ce qui assombrit les perspectives sur la trajectoire des taux directeurs.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt à court terme ?américains montrent que les investisseurs perdent confiance quant à une baisse des coûts d'emprunt de ?la Fed cette année.

"Le principal enseignement de la décision de la Fed est que celle-ci ne viendra pas à la rescousse de l'économie, même si ?les prix de l'essence et du diesel continuent d'augmenter", commente Bill Adams, chef économiste chez Comerica Bank.

"La politique monétaire peut ralentir la croissance et l'inflation, ou accélérer la croissance et l'inflation. Mais elle ne peut pas compenser un choc d'approvisionnement en énergie, qui affaiblit la croissance en même temps qu'il fait croître l'inflation", ajoute-t-il.

Après la Fed, la Riksbank en Suède a également choisi de maintenir ses taux directeurs sur fond d'incertitude liée au Moyen-Orient, tout comme la ?Banque nationale suisse (BNS), qui s'est dit en outre ?prête à intervenir sur le marché des changes. La Banque du Japon (BoJ), pour sa part, a également maintenu ses taux jeudi, mais a mis en garde contre l'impact de la ?hausse des prix du pétrole.

Les investisseurs attendent désormais les annonces de la BoE à 12h00 GMT et celles de la BCE à 13h15 GMT. Les marchés anticipaient une baisse des taux de la BoE face aux signes de ?faiblesse du marché du travail avant que la guerre ne vienne bouleverser ces prévisions. Ils parient désormais sur au moins une hausse des taux cette année. Quant à la BCE, les paris sont ?ouverts également sur un possible relèvement d'ici la fin de l'année.

Signe de la peur, les indices de la volatilité à Wall Street et sur l'EuroStoxx ?50 sont respectivement au-dessus de 25 points et de 30 ?points, tandis que le secteur minier en Europe chute de plus de 5% et le secteur de la finance de 3,14%.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les valeurs liées au secteur du voyage, sensibles aux prix de ?l'énergie, comme Delta Air et United sont en repli en avant-Bourse, tandis que les croisières tels que Norwegian et Carnival sont ?également delaissés.

VALEURS EN EUROPE

Accor plonge de 9,64%, lanterne rouge du CAC 40, après que Grizzly Research a annoncé avoir pris une position vendeuse ("short") sur le titre du groupe hôtelier.

Dans les moyennes capitalisations à Paris, Beneteau perd 3,10% après ses résultats et prévisions, tandis que ?Deezer s'envole de 12,72%, la plateforme française de "streaming" musical ayant fait état mercredi de son tout premier bénéfice annuel.

Ailleurs en Europe, Equinor (+6,82%) est en tête du Stoxx 600 profitant de l'envolée des cours du brut.

ENERGIE

Le pétrole Brent a dépassé jeudi les 119 dollars le baril après que l'Iran a attaqué des installations énergétiques à travers le Moyen-Orient à la suite de l'attaque israélienne sur son gisement gazier de South Pars, une escalade majeure dans le ?conflit.

Vers 11h50 GMT, le Brent prenait de 6,79% à 114,61 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,98% à 98,29 dollars.

Le contrat à terme néerlandais sur le hub TTF, référence des prix du gaz pour l'Europe, de son côté, a brièvement atteint 74 euros/MWh, son plus haut niveau depuis le 10 janvier 2023.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans monte de 5,2 points de base, à 2,9931% et celui à deux ans de 9,1 pb, à 2,5372%. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans avance de trois points de base, à 4,2866%, tandis que celui à deux ans grimpe de près de sept points, à 3,8114%.

CHANGES

Le dollar progresse encore, de 0,05% face à un panier de devises internationales après les annonces de la Fed.

L'euro gagne 0,22%, à 1,1475 dollar, tandis que livre sterling s'échange à 1,3284 dollar (+0,23%).

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 19 MARS:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Indice Philly ?Fed mars 10,0 16,3

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 14 215.000 213.000

chômage mars

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)