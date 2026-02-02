Ouverture Wall Street ouvre en légère hausse, focus sur les résultats

publié le 03/02/2026

3 février (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse prudente mardi, les investisseurs accueillant favorablement une série de résultats ?d'entreprises, tandis que les turbulences liées au marché des métaux précieux se sont apaisées avec le rebond des prix de l'or et de l'argent.

L'indice Dow Jones ?a ouvert presque stable (-0,02%) à 49.397,28 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,15% à 6.986,99 points.

Le Nasdaq Composite avance de ?0,34%, soit 79,04 points, à 23.671,15 points.

L'attention des investisseurs se concentre sur ?les résultats d'entreprise, dans le cadre d'une semaine riche en publications de groupes de premier plan, parmi lesquels Alphabet et Amazon, à ?un moment où les ?investisseurs manifestent un intérêt croissant pour le retour sur investissement ?des ambitieux plans de dépenses des entreprises du secteur de l'intelligence artificielle IA.

Palantir Technologies bondit de plus de 5% dans les premiers échanges, ses résultats ayant ?mis en évidence la demande pour ses outils d'IA appliqués au domaine militaire.

Le rebond des prix des métaux précieux soutient également l'optimisme, tandis que les opérateurs sont ?confrontés aux incertitudes suscitées par l'approche future de Kevin Warsh, candidat ?de la Maison blanche à la présidence de la Réserve ?fédérale (Fed) après la ?fin du mandat de Jerome Powell en mai prochain.

La Chambre des représentants tente ?par ailleurs d'adopter un accord visant à ?mettre fin à la nouvelle fermeture de l'administration fédérale américaine, qui a de nouveau perturbé le calendrier des publications économiques, retardant notamment le rapport sur l'emploi du mois de janvier, qui devait être publié vendredi.

Sur le reste de l'actualité, Pfizer cède ?4,31% après la publication de ses résultats trimestriels.

PepsiCo prend 2,75% après un quatrième trimestre meilleur que prévu. Le groupe prévoit par ailleurs de baisser le prix de ses marques phares aux États-Unis jusqu'à 15%, en réponse aux remarques des consommateurs sur leur accessibilité.

(Rédigé par Diana Mandiá, ?édité par Kate Entringer)