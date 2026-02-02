Pré-ouverture Wall Street clôture en hausse, portée par les valeurs liées à l'IA

publié le 03/02/2026

par Noel Randewich et Pranav Kiran

2 février (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée par les gains des fabricants de puces électroniques et d'autres entreprises liées à l'intelligence artificielle ( IA), tandis que les petites capitalisations ont elles aussi fortement ?progressé.

L'indice Dow Jones a gagné 1,05%, ou 515,19 points, à 49.407,66 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 37,41 points, soit 0,54% à 6.976,44 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 130,29 points, soit 0,56%, à 23.592,107 points.

Il s'agit de la première hausse du S&P 500 en trois séances, après les récentes ?inquiétudes concernant les valorisations élevées des entreprises technologiques, dont les actions ont grimpé en flèche ces dernières années grâce à l'optimisme suscité par l'IA.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a cependant gagné 1,02% lundi, surperformant largement le S&P 500 et le Nasdaq depuis le début de l'année.

Les investisseurs considèrent ?généralement que les gains des petites capitalisations reflètent la confiance dans l'économie.

"Les fondamentaux sont bons et les bénéfices sont solides. Nous avons des surprises positives ?tant au niveau des revenus que des bénéfices, pratiquement dans tous les domaines", a déclaré Tim Ghriskey, stratège senior chez Ingalls & Snyder à New York.

L'activité manufacturière américaine a par ailleurs connu en janvier sa première croissance depuis un an.

La Chambre des représentants a ?dans le même temps commencé l'examen d'un projet de loi visant ?à mettre fin à la fermeture partielle de l'administration entrée en vigueur samedi, un vote final étant attendu ?mardi.

Le Bureau des statistiques du département américain du Travail (BLS) a néanmoins fait savoir que le très attendu rapport sur l'emploi pour le mois de janvier ne serait pas publié vendredi en raison de cette fermeture partielle.

Les entreprises liées aux technologies ont été les principaux moteurs de la croissance à Wall Street.

Alphabet (+1,68%) et Amazon (+1,53%) ont chacune ?progressé avant la publication de leurs chiffres trimestriels, cette semaine, qui donneront aux investisseurs un éclairage supplémentaire sur la course à la domination des technologies d'IA.

La société de données liées à l'IA Palantir a elle aussi grimpé (+0,8%) avant la publication de ses performances trimestrielles, après la clôture.

Les fabricants de puces bénéficiant de la demande liée à ?l'IA pour leurs composants ont également progressé, notamment SanDisk (+15,44%), Advanced Micro Devices (+4,03%) et Micron Technology (+5,52%).

Le S&P 500 a gagné environ 2% depuis le ?début de 2026, loin derrière le Russell 2000 qui a enregistré une hausse de plus de 6%.

Selon LSEG, les ?analystes s'attendent à ce que les bénéfices ?des entreprises du S&P 500 aient progressé de près de 11% au quatrième trimestre, contre une estimation de hausse d'environ 9% début janvier.

Walt Disney a en revanche ?chuté de 7,40% lundi malgré des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes, les investisseurs sanctionnant la ?baisse des visiteurs internationaux dans ses parcs à thème aux Etats-Unis et la baisse des résultats de sa division divertissements, incluant la production de films et son service de vidéos en continu.

Le CBOE VIX, indice de volatilité de Wall Street également connu sous le nom de "baromètre de la peur", a reculé de 1,3 point pour s'établir à 16,2 après avoir atteint en séance son plus haut niveau en près de deux semaines.

L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie a chuté en raison de la baisse ?des prix du pétrole. Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran était en "pourparlers sérieux" avec Washington, des commentaires qui laissent entrevoir une désescalade et apaisent les craintes d'une rupture d'approvisionnement.

La baisse des prix de l'énergie a stimulé les actions des compagnies aériennes. United Airlines (+4,92%), JetBlue (+8,21%), Delta Air Lines (+4,84%) et Southwest (+4,46%) ont toutes connu de fortes hausses.

(Rédigé par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit à Bangalore, ?Noel Randewich à San Francisco, version française Benjamin Mallet)