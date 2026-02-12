Pré-ouverture Wall Street vue en hausse, record du CAC 40 avec les résultats d'entreprises

publié le 12/02/2026

par Diana Mandia

12 février (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes évoluent dans le vert jeudi à mi-séance après une avalanche de ?résultats d'entreprises bien accueillis qui ont permis au CAC 40 parisien de toucher un record.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,28% pour le Dow Jones, de 0,31% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,27% pour le Nasdaq, portés par ?les données montrant un marché de l'emploi américain globalement résilient.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,88% à 8.386,38 points vers 12h17 GMT après avoir inscrit en séance un record à 8.437,35 points.

À Francfort, le Dax avance de 1,37% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,67%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,36% et le Stoxx 600 progresse de 0,37%.

Les publications trimestrielles stimulent le moral des investisseurs ce mercredi, soulagés par les résultats meilleurs que prévu de plusieurs poids lourds du continent, comme Hermès, ?EssilorLuxottica ou Siemens.

Les marchés d'actions européens se remettent ainsi d'une série de revers depuis le début de l'année, notamment liés à l'incertitude commerciale découlant des vues des États-Unis sur le Groenland, la chute des prix des matières premières et l'IA qui secouent les valeurs technologiques, la gestion d'actifs, l'assurance et les logiciels.

Les investisseurs ont également été attentifs aux données ?américaines sur le marché du travail, publiées mercredi, qui montrent que les créations d'emplois ont accéléré beaucoup plus que prévu en ?janvier, tandis que le taux de chômage a reculé, apaisant les inquiétudes concernant l'état de santé de la première économie mondiale.

Cette stabilisation du marché du travail devrait donner plus de marge de manoeuvre à la Réserve fédérale (Fed) pour maintenir inchangés ?ses taux d'intérêt inchangés pour un certain temps. Au moins une baisse est encore attendue en juin, mais les chances que la banque centrale maintienne ses taux sont passées de 24,8% à près de 40% après les données, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les chiffres d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis seront publiés plus tard jeudi, tandis que l'indice des prix à la consommation pour janvier est prévu vendredi. LES VALEURS ?À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Hermès, qui a fait état d'une croissance plus importante que prévu ?à taux de change constants de ses ventes au quatrième trimestre, gagne 2,87%.

Le secteur du luxe se distingue sur le Stoxx 600 avec un gain de 1,79%.

EssilorLuxottica, le fabricant des ?lunettes de soleil Ray-Ban, s'envole pour sa part de plus de 5% après avoir fait état d'un bond de 18,4% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre à taux de change constants.

Le fabricant français de pneumatiques Michelin grimpe de 6,3% après avoir annoncé s'attendre à un rebond de ses résultats en 2026 après une baisse en 2025 imputable aux Etats-Unis sur fond de relèvement des droits de douane.

Le laboratoire Sanofi recule en revanche de 5,6% après avoir annoncé la nomination de Belén Garijo en tant que directrice générale après ?que son conseil d'administration a décidé de ne pas ?renouveler le mandat d'administrateur de son actuel directeur général Paul Hudson.

Ailleurs en Europe, Anheuser-Busch Inbev gagne 3%, le premier brasseur mondial ayant dépassé les attentes au titre du quatrième trimestre et déclaré qu'il pourrait accroître ?son bénéfice à un rythme plus rapide que ses principaux concurrents en 2026.

À Francfort, Siemens bondit de 6,4% à la faveur du relèvement de sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, tandis que Mercedes-Benz perd 2,30%, le constructeur automobile ayant annoncé une baisse ?plus marquée que prévu de son bénéfice annuel, dans un contexte marqué par des coûts élevés, un marché chinois difficile et une augmentation des droits de douane.

À Londres Unilever recule de 1,24% après avoir averti que la croissance de ?ses ventes en 2026 se situerait plutôt dans la fourchette basse de ses prévisions.

TAUX Les rendements des obligations allemandes, référence de la zone euro, sont pratiquement inchangés jeudi, le statu ?quo sur les taux de la Banque centrale européenne (BCE) depuis ?l'été dernier réduisant la volatilité sur le marché obligataire du bloc.

Le rendement du Bund allemand à dix ans évolue à 2,7973%, tandis que celui de son homologue à deux ans s'établit à 2,0554%.

Selon un sondage Reuters auprès des économistes, Francfort maintiendra son taux de ?dépôt à 2% au moins jusqu'à la fin de cette année, prolongeant ainsi sa plus longue période de stabilité des coûts d'emprunt depuis l'ère ?des taux négatifs entre 2014 et l'été 2022.

Aux Etats-Unis, les rendements reculent légèrement après avoir grimpé la veille avec les données sur l'emploi.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,2 point de base à 4,1712%, tandis que le deux ans perd 0,6 point de base à 3,5057%.

CHANGES

Le dollar est ?stable face à un panier de devises de référence, réagissant peu aux données sur l'emploi de la veille.

"Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour le dollar après les chiffres de l'emploi publiés hier. La bonne nouvelle est intuitive : les chiffres de l'emploi sont bons", a déclaré Francesco Pesole, stratège chez ING.

La mauvaise nouvelle, dit-il, est que le dollar aurait dû rebondir plus fortement à la suite de ces chiffres, notamment en raison de la remontée des rendements à court terme.

"Nous interprétons plutôt cela comme un ?signe que les marchés restent enclins à vendre les rebonds du dollar en raison de considérations à plus long terme. Cela signifie que la barre pour une reprise du dollar est plus haute : il faut davantage de données positives, pour commencer", a-t-il déclaré.

L'euro gagne 008% à 1,1879 dollar.

La livre sterling gagne 0,12% face au dollar après la publication de données montrant que l'économie britannique a à peine progressé au dernier trimestre 2025.

Le yen recule de 0,03%, mettant fin à trois séances consécutives de hausse après la victoire du PLD de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi aux législatives de dimanche.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent légèrement, les investisseurs ayant pris en compte la révision à la baisse par l'Agence internationale de l'énergie de ses prévisions de demande pour 2026. L'escalade potentielle des tensions entre les États-Unis et l'Iran freine toutefois le recul des prix.

Le Brent recule de 0,16% à 69,29 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,03% à 64,61 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JEUDI 12 FEVRIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au Semaine au 222.000 231.000

chômage 7 ?février

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)