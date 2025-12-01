Fermeture Wall Street termine en léger rebond

publié le 02/12/2025

NEW YORK, 2 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a terminé en léger rebond mardi, dans un volume d'échanges modéré et un climat toujours prudent avant la publication vendredi de l'indice PCE des prix, mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit les 9 et 10 décembre.

L'indice Dow Jones a gagné 0,39%, ou 185,13 points, à 47.474,46 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 16,74 points, soit 0,25%, à 6.829,37 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 137,75 points, soit 0,59%, à 23.413,674 points.

Les grands indices new-yorkais ont enregistré leur sixième gain en sept séances, portés par le entreprises technologiques, après leur baisse de la veille provoquée par des données décevantes du secteur manufacturier, la montée des rendements du Trésor américain et la chute du bitcoin et des actions liées aux cryptomonnaies.

En l'absence de données économiques mardi, la hausse des rendements obligataires s'est atténuée et le bitcoin a rebondi, ce qui a permis aux actions de se redresser quelque peu alors que l'attention se tournait vers la Fed.

"Il est possible que ces deux éléments ajoutent un peu de volatilité au marché à un moment où il y a une absence de catalyseur jusqu'à la Fed", a déclaré Ross Mayfield, stratège en investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky.

"D'un autre côté, il semble que l'on puisse tirer des conclusions positives de la consommation pendant le Black Friday et le Cyber Monday. Je suis plus rassuré par cela que par ce qui concerne les rendements et le bitcoin. Ce sont des choses qui passeront."

Boeing (+10,15%) a connu la plus forte hausse du Dow Jones après que le constructeur d'avions ait prévu une augmentation des livraisons de ses 737 et 787 l'année prochaine.

Le secteur technologique a été le plus en vue du S&P-500, alimenté par les gains des grosses capitalisations comme Microsoft, Nvidia et Apple, qui ont progressé 0,6 à 1,1%, tandis qu'Intel a bondi de 8,6%.

(Rédigé par Chuck Mikolajczak, version française Tangi Salaün)