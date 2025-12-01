Pré-ouverture Wall Street rebondit légèrement en attendant l'inflation

publié le 02/12/2025

PARIS, 2 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en léger rebond mardi, semblant montrer des signes de stabilité après le recul de Wall Street la veille, le premier en plus d'une semaine sur fond de tensions dans l'obligataire et de chute des valeurs liées aux cryptoactifs.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 158,81 points, soit 0,34%, à 47.448,14 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, monte de 20,81 points, soit 0,31%, à 6.833,44 points.

Le Nasdaq Composite progresse de 105,36 points, soit 0,45%, à 23.381,28 points.

Les investisseurs renouent prudemment avec le risque à la faveur d'achats à bon compte en attendant la publication vendredi des données clés de l'indice PCE des prix, mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit les 9 et 10 décembre.

Avant cela, ils prendront aussi connaissance mercredi outre-Atlantique de l'indice ISM manufacturier, de la production industrielle et de l'enquête ADP sur l'emploi. Ces statistiques de conjoncture devraient permettre d'évaluer l'impact des droits de douane alors que l'OCDE a maintenu mardi sa prévision de croissance mondiale à 3,2% pour cette année.

L'évolution de la situation géopolitique est également au centre de l'attention, l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, et le gendre du président américain, Jared Kushner, devant rencontrer le président russe Vladimir Poutine pour des discussions sur les éventuels moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Aux valeurs, Warner Bros Discovery prend 1,02% après une information selon laquelle le groupe a reçu de nouvelles offres, dont une de la part de Netflix (-0,40%), dans le cadre d'une vente aux enchères qui pourrait être bouclée prochainement.

Les valeurs liées aux cryptoactifs, dont Strategy et Coinbase gagnent respectivement 4,73% et 2,79% alors que le cours du bitcoin se stabilise à environ 89.000 dollars (+2,76%) au lendemain de sa plus forte baisse en dollars depuis mai 2021.

MongoDB s'envole de 25,76%, le spécialiste des logiciels liés à l'intelligence artificielle (IA) ayant publié un chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre largement au-dessus des attentes.

