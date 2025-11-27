Pré-ouverture Wall Street vue dans le vert avant une séance écourtée

publié le 28/11/2025

par Mara Vilcu

(Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert vendredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, l'espoir croissant d'une baisse des taux d'intérêt américains en décembre alimentant l'optimisme à la fin d'un mois difficile pour les actions.

Les contrats à terme à Wall Street sont à nouveau disponibles après que le plus grand opérateur boursier mondial, CME Group, a rétabli ses services à la suite d'une panne de plusieurs heures causée par un problème de refroidissement dans l'un de ses centres de données.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones, de 0,2% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,3% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,19% à 8.114,68 points vers 13h45 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,15% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,12%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,11%, le FTSEurofirst 300 progresse de 0,12% et le Stoxx 600 avance de 0,10%.

Ce vendredi, avant une séance écourtée et au lendemain de la fête de Thanksgiving, une panne chez l'opérateur boursier CME Group a interrompu les transactions sur une série de contrats à terme sur les devises, les matières premières, les bons du Trésor et les actions, ce qui a encore réduit la liquidité du marché.

Ce mois de novembre s'est avéré particulièrement mouvementé pour les actions mondiales, les inquiétudes concernant les valorisations vertigineuses des valeurs technologiques ayant secoué les marchés, tandis que le "shutdown" du gouvernement américain n'a été résolu qu'après un record de 43 jours.

Le manque de données économiques liées à la paralysie du gouvernement américain a incité la Réserve fédérale américaine (Fed) à faire preuve de prudence quant à un nouvel assouplissement de sa politique monétaire, mais des personnalités influentes telles que Christopher Waller, gouverneur de la Fed, et John Williams, président de la Fed de New York, se sont prononcées en faveur d'une baisse des taux le mois prochain, ce qui a joué un rôle central dans la reprise des marchés boursiers.

"En général, on s'attend à une volatilité en septembre et octobre, là nous l'avons connue en novembre, mais nous nous en sommes presque entièrement remis", estime Samy Chaar, économiste chez Lombard Odier.

"Nous estimions la probabilité d'une baisse (des taux) en décembre à environ 30%, et elle dépasse désormais 80%. Je pense que cela explique en grande partie le rebond observé en fin de mois", ajoute l'économiste.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux laissent entrevoir une probabilité de 85% d'une baisse des taux le mois prochain, un changement radical par rapport aux 30% enregistrés une semaine plus tôt, selon CME FedWatch.

En Europe, c'est une journée riche en données économiques. En France, l'inflation, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), est restée stable à 0,8% sur un an en novembre, selon les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee. Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation allemande à 13h GMT.

VALEURS EN EUROPE

SMCP prend 7,73% après avoir annoncé le lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital.

Delivery Hero s'envole de 13,94%, un opérateur local signalant un une information de l'agence Bloomberg selon laquelle les investisseurs de la société allemande de livraison de repas à domicile font pression pour une vente ou une cession d'activités.

TAUX

Les rendements américains sont en hausse.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 0,4 point de base à 4,0017%. Le deux ans abandonne 0,4 point de base à 3,4770%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 1,0 point de base à 2,6876%. Le deux ans progresse de 0,3 point de base à 2,0323%.

CHANGES

Le billet vert est en hausse mais s'apprête à enregistrer sa pire performance hebdomadaire depuis fin juillet, les investisseurs anticipant de plus en plus un nouvel assouplissement monétaire de la Fed en décembre, tandis que la fête de Thanksgiving aux États-Unis a réduit la liquidité.

Le dollar gagne 0,05% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,2% à 1,1572 dollar.

PÉTROLE

Les prix du Brent sont en petite baisse, alors que les États-Unis font pression en faveur du plan visant à mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Le Brent recule de 0,28% à 63,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,43% à 58,90 dollars.

PLUS AUCUN PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 28 NOVEMBRE

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)